Após 26 anos, Disney troca Aerosmith pelos Muppets na Rock ‘n’ Roller Coaster

Após mais de duas décadas ligada ao Aerosmith, a clássica "Rock ‘n’ Roller Coaster", no Disney's Hollywood Studios, ganhou uma nova identidade. A Disney reabriu a atração nesta semana, completamente reformulada, agora estrelada pelos The Muppets e pela banda fictícia Electric Mayhem.

Sai Aerosmith, entra Muppets

A mudança não acontece por acaso. Nos últimos anos, os Muppets voltaram a ganhar força com novas produções, especiais e participações em séries e programas da Disney, além do crescimento do apelo nostálgico entre adultos que cresceram acompanhando os personagens. A empresa parece apostar justamente nessa mistura entre nostalgia e humor caótico para revitalizar uma atração que já começava a carregar um peso de “cápsula do tempo” dos anos 1990.

A estrutura da montanha-russa continua praticamente a mesma. O lançamento de 0 a 100 km/h em poucos segundos, os três loopings e o percurso no escuro permanecem intactos. O que mudou foi toda a ambientação.

Rock n' Roller Coaster remodelada (Divulgação/Disney Parks Blog)

Agora, a narrativa coloca os visitantes em uma corrida frenética por Hollywood para encontrar a banda Electric Mayhem antes de um grande show. O prédio da antiga gravadora G-Force Records foi totalmente repaginado com referências aos personagens criados por Jim Henson, incluindo piadas visuais, objetos escondidos e “easter eggs” espalhados pela fila da atração.

Entre as novidades mais comentadas está a estreia do primeiro animatrônico do personagem Scooter, criado com tecnologia avançada de captura de movimentos. A Disney também reaproveitou itens da extinta atração MuppetVision 3D, encerrada em 2025, incluindo objetos cenográficos e referências históricas para fãs antigos da franquia.

A trilha sonora também foi completamente substituída. Saem clássicos do Aerosmith como “Walk This Way” e “Sweet Emotion”, entram versões gravadas pelo Electric Mayhem, com participações de artistas como Kelly Clarkson, Jennifer Hudson e a banda Def Leppard.

Confira a nova setlist:

“Song 2” - The Electric Mayhem

“Born To Be Wild” - The Electric Mayhem ft. Camilla the Chicken

“Love Rollercoaster” - The Electric Mayhem ft. Jennifer Hudson & Questlove

“Rock! Rock! (Till You Drop)” - The Electric Mayhem ft. Def Leppard

“Walking on Sunshine” - The Electric Mayhem ft. Kelly Clarkson

A decisão da Disney também acompanha um momento delicado do Aerosmith. A banda anunciou aposentadoria dos palcos após problemas vocais enfrentados por Steven Tyler, o que enfraqueceu ainda mais a ligação da atração com uma geração mais jovem.

Nas redes sociais e fóruns de fãs, a mudança dividiu opiniões. Parte do público lamenta o fim de uma das atrações mais icônicas da Disney dos anos 2000. No Reddit, no fórum /Aerosmith, muitos usuários revelam que só conheceram a banda por causa da montanha-russa.

Detalhes escondidos para os fãs de Muppets

Os fãs mais atentos ainda poderão encontrar diversos “easter eggs” espalhados pela atração. A nova versão da montanha-russa reaproveita referências clássicas do universo dos Muppets, incluindo placas escondidas, objetos cenográficos e brincadeiras visuais que remetem às produções antigas da franquia.

Grande parte desses itens veio da extinta MuppetVision 3D, atração que funcionou até junho de 2025 no Disney’s Hollywood Studios e foi encerrada para abrir espaço à futura área temática de Monstros S.A.

Entre os detalhes escondidos que os visitantes poderão procurar estão as cadeiras originais de Statler e Waldorf, antes posicionadas no famoso camarote da MuppetVision 3D, além do icônico banjo de Kermit usado em “Rainbow Connection”, recriado em uma vitrine da fila como uma peça histórica.

A Disney também trouxe objetos do antigo restaurante PizzeRizzo, que ficava ao lado da atração dos Muppets no parque. Caixas de pizza, placas luminosas e itens decorativos foram incorporados ao novo cenário.

Outro elemento preservado é o retrato de Jim Henson em versão Muppet. A peça, que já fazia parte da antiga atração, agora aparece posicionada na saída da montanha-russa como uma homenagem ao criador dos personagens.