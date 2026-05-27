Luisa Stefani estreia com vitória em Roland Garros; brasileiros caem nas duplas

Luisa Stefani: tenista brasileira avançou à segunda rodada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski (Inaki Esnaola/Getty Images)
Repórter
Publicado em 27 de maio de 2026 às 12h11.
Esta quarta-feira, 27, teve resultados mistos para o Brasil nas chaves de duplas de Roland Garros 2026, em Paris. O principal destaque do dia foi a vitória de Luisa Stefani, que avançou à segunda rodada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.
Por outro lado, os brasileiros Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli foram eliminados ainda na estreia do Grand Slam francês.
Embalada pelo título do WTA 500 de Estrasburgo, Luisa Stefani estreou com vitória nas duplas femininas. A paulistana, número 9 do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.
A partida durou apenas 58 minutos e foi disputada na Quadra 3 do complexo de Roland Garros.
Cabeças de chave número 4, Stefani e Dabrowski chegaram a Paris como uma das principais duplas da temporada. Em 2026, a parceria soma dois títulos e três semifinais, incluindo uma campanha até a semifinal do Australian Open.
Na próxima fase, elas enfrentarão as vencedoras do duelo entre as tchecas Linda Noskova e Tereza Valentova e a dupla formada pela chinesa Qianhui Tang e pela russa Elena Pridankina.
Rafael Matos e Orlando Luz, cabeças de chave número 16, caíram ainda na primeira rodada das duplas masculinas.
Os brasileiros foram derrotados pelo sueco Andre Goransson e pelo americano Evan King por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7 no tiebreak) e 6/3.
A derrota interrompe a sequência de resultados positivos da parceria na temporada. Os gaúchos conquistaram os títulos de Buenos Aires e Santiago em 2026 e também chegaram à semifinal em Munique e à final do challenger de Valência.
Outro brasileiro eliminado nesta quarta foi Fernando Romboli. Atuando ao lado do australiano John-Patrick Smith, ele perdeu para o equatoriano Diego Hidalgo e o americano Patrik Trhac.
A partida terminou em 2 sets a 1 para Hidalgo e Trhac, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.
Marcelo Demoliner segue como o único brasileiro vivo nas duplas masculinas até o momento. Ao lado do indiano N Sriram Balaji, ele avançou à segunda rodada e aguarda definição dos próximos adversários.
Já o veterano Marcelo Melo, campeão de Roland Garros em 2015, estreia apenas nesta quinta-feira, 28. O mineiro jogará ao lado do argentino Andres Molteni contra o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison.
No feminino, Ingrid Martins também fará sua estreia na quinta-feira. A brasileira atuará ao lado da argentina Solana Sierra diante da britânica Harriet Dart e da russa Alexandra Panova.