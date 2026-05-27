Luisa Stefani estreia com vitória em Roland Garros; brasileiros caem nas duplas

Esta quarta-feira, 27, teve resultados mistos para o Brasil nas chaves de duplas de Roland Garros 2026, em Paris. O principal destaque do dia foi a vitória de Luisa Stefani, que avançou à segunda rodada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Por outro lado, os brasileiros Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli foram eliminados ainda na estreia do Grand Slam francês.

Luisa Stefani avança com vitória

Embalada pelo título do WTA 500 de Estrasburgo, Luisa Stefani estreou com vitória nas duplas femininas. A paulistana, número 9 do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski derrotaram a holandesa Isabelle Haverlag e a britânica Maia Lumsden por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

A partida durou apenas 58 minutos e foi disputada na Quadra 3 do complexo de Roland Garros.

Cabeças de chave número 4, Stefani e Dabrowski chegaram a Paris como uma das principais duplas da temporada. Em 2026, a parceria soma dois títulos e três semifinais, incluindo uma campanha até a semifinal do Australian Open.

Na próxima fase, elas enfrentarão as vencedoras do duelo entre as tchecas Linda Noskova e Tereza Valentova e a dupla formada pela chinesa Qianhui Tang e pela russa Elena Pridankina.

Matos e Luz são eliminados na estreia

Rafael Matos e Orlando Luz, cabeças de chave número 16, caíram ainda na primeira rodada das duplas masculinas.

Os brasileiros foram derrotados pelo sueco Andre Goransson e pelo americano Evan King por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7 no tiebreak) e 6/3.

A derrota interrompe a sequência de resultados positivos da parceria na temporada. Os gaúchos conquistaram os títulos de Buenos Aires e Santiago em 2026 e também chegaram à semifinal em Munique e à final do challenger de Valência.

Fernando Romboli também cai em Paris

Outro brasileiro eliminado nesta quarta foi Fernando Romboli. Atuando ao lado do australiano John-Patrick Smith, ele perdeu para o equatoriano Diego Hidalgo e o americano Patrik Trhac.

A partida terminou em 2 sets a 1 para Hidalgo e Trhac, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3.

Demoliner segue vivo; Marcelo Melo estreia na quinta

Marcelo Demoliner segue como o único brasileiro vivo nas duplas masculinas até o momento. Ao lado do indiano N Sriram Balaji, ele avançou à segunda rodada e aguarda definição dos próximos adversários.

Já o veterano Marcelo Melo, campeão de Roland Garros em 2015, estreia apenas nesta quinta-feira, 28. O mineiro jogará ao lado do argentino Andres Molteni contra o britânico Neal Skupski e o americano Christian Harrison.

No feminino, Ingrid Martins também fará sua estreia na quinta-feira. A brasileira atuará ao lado da argentina Solana Sierra diante da britânica Harriet Dart e da russa Alexandra Panova.