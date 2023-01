Camarote BBB 23: Veja quem são os participantes dessa edição

O BBB23 começa na próxima segunda-feira, 16, mas a lista dos participantes já está sendo anunciada hoje, 12. O reality mais aguardado do ano tem divulgado os nomes e um vídeo curto sobre cada "Pipoca" ou "Camarote" durante os intervalos da Globo.

O resultado da Casa de Vidro já foi divulgado. Entre Manoel, Giovanna, Paula e Gabriel, os dois últimos foram os escolhidos para entrar como pipocas na casa mais vigiada do Brasil.

Fred do 'Desimpedidos', Aline Wirley e Bruna Griphao: conheça os participantes do BBB 23

Participantes vão ficar em duplas

Durante a apresentação, Tadeu Schmidt e Ana Clara anunciaram que o público pode ter de votar para dividir os participantes em duplas durante o fim de semana.

Os únicos pipocas que ficarão juntos são os da Casa de Vidro, o resto será obrigatoriamente composto de um Pipoca e um Camarote.

Veja quem está no Camarote do BBB 23

Aline Wirley

Aline Wirley é a primeira confirmada do Camarote do BBB. A ex-cantora do grupo Rouge, hoje com 41, começou sua carreira musical aos 18 anos. Ela é casada com o ator Igor Rickli, com quem tem Antônio, de 8 anos.

Sobre o "cancelamento" que pode acontecer durante o confinamento, Wirley admite que tem medo. "Mas eu vou deixar de viver essa experiência? Na vida, a gente tem que fazer as coisas que tem medo. Senão, eu não estava aqui. É uma das grandes oportunidades da minha vida", disse ao Gshow.

Bruna Griphao

Bruna Griphao é atriz da Globo conhecida pelos seus papeis em "Avenida Brasil", "Louca de Paixão" e "Malhação". Seu nome artístico é fruto da junção de seus dois sobrenomes, Grigoriadis Orphao, mas hoje ela diz que se arrepende da escolha.

Uma curiosidade é que a carioca de 23 anos de idade tem origem grega: "A família por parte da minha mãe é grega, todo mundo fala grego lá em casa, menos eu e meus primos", conta.

"Eu tô entrando no BBB para mostrar a minha força e para que vocês me conheçam melhor", disse Griphao no vídeo de apresentação. A atriz se descreveu como intensa e explosiva.

Fred

Do Camarote, Fred é um jornalista e influencer paulista de 33 anos de idade. Ele é conhecido por fazer parte do Desimpedidos, canal de futebol no YouTube.

Fred já namorou Boca Rosa, ou Bianca Andrade, participante do BBB 20. Eles ficaram juntos entre 2020 e 2022 e tiveram o filho Chris, que tem um ano e meio de idade.

“Já tinha me relacionado com ela antes do BBB 20. Assisti ao programa e tive uma surpresa muito positiva, sei que ela agiu com princípios e com o coração. Isso acabou nos reaproximando, nos apaixonamos, casamos e tivemos o Cris. Deu tudo certo. O programa já me rendeu ótimos frutos”, explica ao Gshow.

Domitila Barros

No grupo do Camarote, entra a primeira imigrante negra a ser coroada Miss Alemanha. Domitila Barros tem um currículo de peso: reconhecida pela Unesco, ela se formou em Serviço Social. Hoje, além de atriz e modelo, é mestre em Ciências Políticas e Sociais em uma universidade da Alemanha.

Em Berlim, ela foi descoberta por uma agência para realizar uma novela. E em 2021, viu a oportunidade de se tornar Miss pela Alemanha, um sonho que se tornou realidade em 2022.

O sonho de Domitila agora está mais próximo de ser tornar realidade com o BBB: ela queria ser atriz da Globo. Com 38 anos e natural do Recife (PE), ela fala sobre sua história de vida.“Eu tomava café da manhã com o prefeito, almoçava com os meninos de rua e jantava com o bispo. Então, aprendi desde o berço a lidar com seres humanos diferentes”, afirmou ao Gshow. “A minha história é um pouco inusitada. Muitas vezes, quando falo da minha vida, as pessoas pensam que é uma fantasia”.

Antonio 'Cara de Sapato' JR

Lutador de MMA, Antonio é o novo integrante do Camarote do BBB 23. De João Pessoa (PB), com 32 anos, ele alavancou sua carreira nas artes marciais. Do jiu-jitsu migrou para o MMA, após uma conversa com o amigo e lutador Júnior Cigano — com quem treinou desde o início da jornada no esporte, quando Antonio tinha somente 14 anos.

No jiu-jitso, levou a medalha de campeão do mundo 10 vezes. Antonio também levou o campeonato sul-americano e panamericano.

Em 2014, já convertido para o MMA, 'Cara de Sapato' venceu a terceira temporada do The Ultimate Fighter Brasil (TUF) e ganhou repercussão internacional. Já participou do UFC e PFL — no qual ganhou o primeiro cinturão pela categoria de meio-pesado.

“Espero trazer da luta a resiliência de continuar e saber lidar com as situações. Às vezes, você está perdendo e tem que virar o jogo. Ou tem uma estratégia formada e tudo muda. Quero trazer isso de não desistir, independente dos cenários, e contornar com a vitória", afirmou o participante ao Gshow.

Fred Nicácio:

Dentro do Camarote do BBB 23, Fred Nicácio vai fazer história. De Campo dos Goytacazes (RJ), o médico e fisioterapeuta de 35 anos ficou famoso por apresentar o Queer Eye Brasil, da Netflix, e quer trazer toda a emoção do programa ao reality da Globo.

“Me orgulho de tantas coisas que eu fiz ao longo da minha vida, mas principalmente de ser um homem livre. Eu tatuei aqui no pescoço: liberdade. Que orgulho ter conquistado a minha liberdade”, disse ao Gshow.

A trajetória de Fred até o BBB foi marcada por bastante repressão. Gay e inserido em uma família mais conservadora, ele revelou que não fala com os pais há anos. Como médico, é conhecido por ter um atendimento carinhoso e acolhedor, retratados em vídeos que ele publica nas redes sociais. Hoje, ele atende pacientes do SUS.

Nicácio é casado, mas tem um relacionamento aberto. No BBB, seu objetivo é mudar a percepção dos brasileiros sobre os médicos: “Quero mudar o imaginário coletivo do que é ser médico no Brasil. Quero que as pessoas falem: médico, preto, de dread e gay. Ser médico e preto no Brasil já é um ato de resistência. Meu corpo já é um corpo político por estar ali”.

Que dia estreia BBB 23?

O BBB 23 estreia oficialmente na segunda-feira, 16, depois da novela Travessia, na TV Globo.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor deve aumentar ao longo da temporada. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes.

