Que horas começa 'A Fazenda 18' hoje? Veja a programação do sábado, 10

Sábado é dia de festa em "A Fazenda 18", e o clima na sede promete render assunto para quem acompanha o reality. A edição está prevista para começar às 22h30 na Record. O reality rural é apresentado por Adriane Galisteu e acompanha a convivência dos participantes, as disputas e os desdobramentos das dinâmicas da semana.

O que terá em 'A Fazenda 18' neste sábado?

A programação de sábado, 10, será dedicada à festa dos peões, momento em que os participantes se reúnem para curtir a noite e interagir fora das atividades tradicionais do jogo.

A edição também deve mostrar os desdobramentos da eliminação de Renê Thristan e como os peões estão se reorganizando para uma nova semana de disputa, com possíveis mudanças nas alianças e estratégias dentro da sede.

O que aconteceu na última semana?

No domingo, 4, Eduarda Braum conquistou a Chama do Poder, colocando Thaíde, Daniel Erthal, Igor Monteiro e Jônatas Faro na Baia.

Na terça-feira, a Roça foi formada: Serginho indicou Renê Thristan, a casa votou 11 vezes em Ariela Carasso, que puxou Thaíde da Baia, e Jottapê acabou na berlinda por ter sobrado no Resta Um. O cantor ainda vetou Renê de participar da Prova do Fazendeiro.

Depois da formação da Roça, Ariela provocou mais uma punição em "A Fazenda 18" ao falar sem microfone e deixou a casa toda sem água e gás por 48 horas.

Na quarta-feira, 7, Jottapê venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda. Já na quinta-feira, Renê foi eliminado do reality, com 20,04% dos votos. Antes da eliminação, Galisteu avisou todos os peões que punições provocadas teriam consequências individuais e não mais coletivas.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.