Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'A Fazenda 18': quem foi eliminado ontem? Veja resultado da terceira roça

Disputa foi decidida pelo público nesta quinta-feira, 8, entre Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde; veja quem deixou o reality

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06h39.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreReality shows
Saiba mais

A terceira roça de "A Fazenda 18" terminou com mais uma eliminação na noite desta quinta-feira, 8. Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde disputaram a preferência do público para continuar na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Com apenas 20,04% dos votos para ficar, Renê Thristan foi o terceiro eliminado da temporada. O ator perdeu a disputa para Ariela e Thaíde e deixou a sede do reality em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Como foi a trajetória de Renê em 'A Fazenda 18'?

Renê entrou no programa como visitante e conquistou uma vaga definitiva após votação popular. Durante sua passagem pelo reality, protagonizou discussões com Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff, além de viver um romance com Ana Bruna.

O ator foi indicado à terceira roça pelo Fazendeiro Serginho e acabou vetado da Prova do Fazendeiro por Jottapê, sem a chance de escapar da eliminação.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

"A Fazenda 18" é exibida pela Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília. O público também pode acompanhar conteúdos adicionais e a transmissão da sede pelo RecordPlus.

Acompanhe tudo sobre:Reality showsRede Record

Mais de Pop

Onde assistir a ‘A Empregada’? Filme com Sydney Sweeney chega ao streaming

Slash no Brasil: venda geral abre hoje; veja preços e onde comprar ingressos

Lollapalooza 2027: veja as atrações de rock do festival

Quem é Sombr, cantor confirmado no Lollapalooza 2027?

Mais na Exame

Pop

Onde assistir a ‘A Empregada’? Filme com Sydney Sweeney chega ao streaming

Mundo

Do combate ao apartheid ao Nobel da Paz de 2026: quem é Navi Pillay?

Mercados

Novo ETF do BTG leva ações chinesas para a B3 e papéis brasileiros às bolsas da China

Casual

Em 'Rosebush Pruning', Karim Aïnouz faz um 'Succession' ao estilo de David Lynch