'A Fazenda 18': quem foi eliminado ontem? Veja resultado da terceira roça

A terceira roça de "A Fazenda 18" terminou com mais uma eliminação na noite desta quinta-feira, 8. Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde disputaram a preferência do público para continuar na competição pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Com apenas 20,04% dos votos para ficar, Renê Thristan foi o terceiro eliminado da temporada. O ator perdeu a disputa para Ariela e Thaíde e deixou a sede do reality em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Como foi a trajetória de Renê em 'A Fazenda 18'?

Renê entrou no programa como visitante e conquistou uma vaga definitiva após votação popular. Durante sua passagem pelo reality, protagonizou discussões com Daniel Erthal e Serginho Hondjakoff, além de viver um romance com Ana Bruna.

O ator foi indicado à terceira roça pelo Fazendeiro Serginho e acabou vetado da Prova do Fazendeiro por Jottapê, sem a chance de escapar da eliminação.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

"A Fazenda 18" é exibida pela Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília. O público também pode acompanhar conteúdos adicionais e a transmissão da sede pelo RecordPlus.