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Que horas começa 'A Fazenda 18' neste domingo, 11? Hoje tem Prova de Fogo

Programa vai ao ar à noite, com uma prova que pode mudar as estratégias dos peões para a próxima semana

'A Fazenda 18': participantes disputam o Lampião do Poder, que garante vantagens na formação da próxima Roça (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': participantes disputam o Lampião do Poder, que garante vantagens na formação da próxima Roça (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 05h02.

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A edição deste domingo, 11, de "A Fazenda 18" vai exibir uma nova Prova de Fogo. O reality rural da Record começa às 23h, pelo horário de Brasília, depois de "Domingo Espetacular".

A disputa define quem ficará com o Lampião do Poder, que pode alterar os rumos do jogo e dar vantagens ao vencedor na próxima formação da Roça.

O que é a Prova de Fogo?

A Prova de Fogo reúne participantes escolhidos por sorteio para disputar o Lampião do Poder. O vencedor recebe dois pergaminhos com poderes especiais, que podem interferir na formação da próxima Roça, incluindo mudanças na votação e vantagens estratégicas.

Os peões que apresentam os piores resultados podem ser enviados para a Baia, onde enfrentam condições menos confortáveis durante a semana e um deles é puxado para a Roça pelo participante mais votado pelos peões.

Nesta edição, três peões já venceram esta prova; foram eles: Thaíde, Rikardo Negro e Eduarda Braum.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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