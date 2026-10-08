'A Fazenda 18': quem venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da 3ª Roça?

A terceira Prova do Fazendeiro de "A Fazenda 18" foi disputada nesta quarta-feira, 7, por Jottapê, Thaíde e Ariela Carasso. Os três participantes enfrentaram um desafio de pontaria e agilidade para conquistar o chapéu e escapar da Roça.

Jottapê levou a melhor e se tornou o quarto Fazendeiro da temporada. Com a vitória, o cantor garantiu mais uma semana na sede e conquistou o direito de indicar um participante diretamente à próxima Roça.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Divididos em três raias, os participantes precisaram utilizar um laço para pegar peças e montar conjuntos ao longo de um percurso.

Thaíde começou na liderança, enquanto Ariela enfrentou dificuldades com o laço e ficou para trás. Jottapê conseguiu se recuperar e passou a disputar a vitória peça por peça com Thaíde.

Os dois cantores derrubaram o último conjunto ao mesmo tempo. A decisão ficou para a batida do botão, quando Jottapê foi mais rápido e garantiu a vitória.

Quem está na terceira Roça de 'A Fazenda 18'?

Com a vitória de Jottapê, Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde estão na terceira Roça da temporada e disputam a preferência do público.

"A Fazenda 18" é exibida diariamente, às 22h30, na Record. O público também pode acompanhar o reality pelo RecordPlus.