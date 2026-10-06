Quem é Daniel Erthal, ex-galã de 'Malhação' e 'Rebelde' que está em 'A Fazenda 18'

Daniel Erthal é um dos participantes de "A Fazenda 18", reality show da Record que estreou no último mês de setembro. Aos 44 anos, o ator voltou aos holofotes após uma trajetória que começou no teatro e passou por novelas da Globo e da Record.

O artista ficou conhecido principalmente por interpretar Léo em "Malhação", em 2005. O personagem era apaixonado por Betina, vivida por Fernanda Vasconcellos, protagonista daquela temporada.

Como Daniel Erthal começou a carreira?

Natural do Rio de Janeiro, Daniel Erthal iniciou a formação como ator no Teatro Tablado em 1999. A estreia na televisão aconteceu alguns anos depois, com "Da Cor do Pecado", da Globo.

Depois, ele participou de "Malhação" e passou por outras produções da emissora, como "Belíssima", "Eterna Magia" e "Poeira em Alto Mar". Também teve participação em "Sítio do Pica-Pau Amarelo".

A passagem pela Globo ajudou a consolidar o ator como um rosto conhecido da televisão, especialmente entre o público jovem que acompanhava "Malhação".

Confira cena compartilhada pelo perfil do peão, em que contracena com Sergio Hondjakoff, que também está em "A Fazenda", em "Malhação":

Em 2009, Daniel passou a trabalhar na Record. Entre os projetos da emissora estão "Bela, a Feia", "Rebelde", "Milagres de Jesus", "A Terra Prometida" e "Jezabel".

Daniel Erthal virou empresário

Além da atuação, Daniel passou a investir no mercado de bebidas. Em 2013, fundou a Cervejaria Erthal e criou a Oktoberthal, evento inspirado na Oktoberfest realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Em 2024, Daniel chamou atenção nas redes sociais ao aparecer trabalhando como vendedor ambulante de cervejas em uma carrocinha em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Daniel Erthal, que ficou famoso ao viver o personagem Léo em Malhação, foi visto neste sábado (3) nos arredores da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vendendo bebidas em seu carrinho ambulante, durante o show de Lady Gaga. https://t.co/A6W6N4sqlA https://t.co/XjaTSWiQbL — BNews (@bnews_oficial) May 5, 2025

Depois da repercussão, ele também passou a explorar novas oportunidades comerciais. Segundo o UOL, Daniel investiu R$ 100 mil em um bar chamado Birosca Ilha da Sede, inaugurado em Botafogo no fim de 2024.

Em seu perfil nas redes sociais, o ator chegou a se definir como "o maior vendedor do Brasil".

O que Daniel Erthal faz em ‘A Fazenda 18’?

Em "A Fazenda 18", Daniel integra o elenco de 24 participantes que disputam o prêmio de R$ 2 milhões. O elenco original contava com 26, mas Stephanie e Adryana já foram eliminadas. A temporada também distribui outros R$ 500 mil em provas e dinâmicas ao longo da competição.

Após três semanas de reality, Daniel já protagonizou algumas brigas, voltou da segunda Roça da temporada, disputada contra Adryana e Maíra, e atualmente está na Baia, o "exílio" da sede.

A passagem pelo programa também já aparece nas redes sociais. Daniel começou "A Fazenda 18" com 515 mil seguidores no Instagram e, atualmente, já soma 696 mil.