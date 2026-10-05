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'A Fazenda 18': quem são os quatro peões que estão na Baia desta semana? Confira

Quarteto foi definido após a vitória de Eduarda Braum na terceira Prova de Fogo da temporada

'A Fazenda 18': quatro participantes enfrentam as restrições da Baia e ficam mais próximos da próxima Roça (Reprodução / TV Record)

'A Fazenda 18': quatro participantes enfrentam as restrições da Baia e ficam mais próximos da próxima Roça (Reprodução / TV Record)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 21h34.

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A nova formação da Baia de “A Fazenda 18” foi definida neste domingo, 4, após a terceira Prova de Fogo da temporada. Igor Monteiro, Jônatas Faro, Thaíde e Daniel Erthal são os quatro peões que ocupam o espaço nesta semana.

Como foi a Prova de Fogo?

A dinâmica reuniu quatro peões sorteados previamente: Eduarda Braum, Igor Monteiro, Jônatas Faro e Thaíde. Cada participante escolheu um ajudante para formar sua dupla.

Eduarda chamou Alfredo Amaral, Igor escolheu Franciele Almeida, Jônatas Faro ficou com Daniel Erthal, e Thaíde escolheu Jottapê.

Na prova, os participantes precisavam pegar vasos em uma esteira e plantar a maior quantidade possível de batatas dentro de dois minutos. Um integrante da dupla ficava vendado e com um braço amarrado nas costas, enquanto o outro dava instruções para orientar o parceiro.

Na semifinal, Thaíde e Jottapê derrotaram Igor e Franciele. Do outro lado, Eduarda e Alfredo levaram a melhor sobre Jônatas e Daniel.

Na decisão, Eduarda e Alfredo conseguiram plantar mais batatas e venceram Thaíde e Jottapê. A dupla chegou a oito vasos na rodada final, garantindo o Lampião do Poder para a modelo.

Como a Baia foi formada?

Com o resultado da Prova de Fogo, Igor Monteiro, Jônatas Faro e Thaíde foram automaticamente para a Baia por terem sido os participantes sorteados que não venceram a disputa.

A quarta vaga ficou entre os ajudantes. Eduarda salvou Franciele Almeida, que teve a oportunidade de escolher outro participante para escapar da Baia e indicou Jottapê. Com isso, Daniel Erthal completou o grupo.

Assim, a Baia desta semana é formada por Igor Monteiro, Jônatas Faro, Thaíde e Daniel Erthal.

Quando será a formação de Roça?

A formação da próxima Roça de "A Fazenda 18" acontece nesta terça-feira, 6. A dinâmica começa com a indicação do fazendeiro Serginho, que escolherá um dos peões para ocupar o primeiro banquinho da berlinda.

Em seguida, Eduarda Braum, vencedora da Prova de Fogo, poderá usar o poder do Lampião e interferir na formação da Roça.

A votação dos participantes também definirá um dos roceiros. Além disso, um dos quatro peões que estão na Baia será levado para a Roça, completando a formação da berlinda.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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