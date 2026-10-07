Quem é Ariela Carasso, ex-'Casamento às Cegas' e alvo de 11 votos em 'A Fazenda 18'?

Ariela Carasso foi o grande alvo da terceira formação de Roça de "A Fazenda 18". A empresária recebeu 11 votos dos outros peões, o maior número da noite, e terminou na berlinda ao lado de Thaíde, Jottapê e Renê Thristan.

Aos 38 anos, Ariela já era conhecida do público de realities antes de chegar à Fazenda. Ela participou da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil", da Netflix, em que viveu um relacionamento que ganhou repercussão durante e após o programa.

Quem é Ariela Carasso?

Ariela Carasso tem 38 anos, nasceu em São Paulo e trabalha como empresária, executiva e diretora de eventos. Ela também atua como criadora de conteúdo. Ariela é filha de pai britânico e mãe brasileira e teve o inglês como primeiro idioma.

A participante viveu em Londres por quase dez anos e é mãe solo de uma menina.

Ariela ficou conhecida em 'Casamento às Cegas'

Ariela ganhou projeção nacional ao participar da quarta temporada de "Casamento às Cegas Brasil", reality da Netflix em que os participantes se conhecem sem contato visual antes de decidir se querem ficar noivos.

Na atração, ela se envolveu com Evandro Pinto e chegou a ficar noiva. O relacionamento ganhou repercussão após a temporada por conta dos conflitos entre os dois e de informações sobre o passado do participante.

A experiência fez de Ariela um rosto conhecido entre o público de realities antes de sua entrada no programa rural da Record.

Em "A Fazenda 18", a influenciadora foi escalada para o elenco da temporada e disputa o prêmio com outros 24 concorrentes. Inicialmente eram 26, mas Stephanie e Adryana já deixaram o reality. Atualmente, Carasso faz parte da terceira Roça da temporada, depois de receber 11 votos na formação da última terça-feira, 6.

Por que Ariela recebeu 11 votos?

Na formação da terceira Roça, Ariela foi a participante mais votada pela sede. Ela recebeu 11 votos, de Alfredo Amaral, Eduarda Braum, Fran Almeida, Gabriel Torres, Giovanna Gold, Igor Monteiro, Mônica Fonseca, Renata Del Bianco, Renê Thristan, Rikardo Negro e Thaíde.

Entre as justificativas apresentadas pelos peões estava a acusação de que Ariela teria provocado punições propositalmente para movimentar o jogo.

Durante a votação, Rikardo Negro classificou seu voto como um posicionamento de jogo. A quantidade de votos fez até Adriane Galisteu questionar se havia ocorrido um "efeito manada".

Ariela causou nova punição após a Roça

Depois da formação da Roça, Ariela voltou a provocar uma punição coletiva na sede.

A participante ficou propositalmente sem o microfone obrigatório do programa. Após ser questionada pelos colegas, ela afirmou que havia tomado a decisão de propósito e relacionou a atitude à sua estratégia de jogo.

A produção aplicou uma punição que deixou todos os participantes 48 horas sem água encanada. A atitude aumentou o conflito entre Ariela e os demais peões, principalmente porque as punições já haviam aparecido como uma das principais justificativas para os 11 votos recebidos por ela.

Ariela vai disputar a Prova do Fazendeiro?

Ariela terá a chance de escapar da Roça e permanecer no jogo por mais uma semana. A influenciadora disputa a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 7, ao lado de Jottapê e Thaíde.

Após ser a mais votada pelos peões, Carasso puxou Thaíde da Baia para acompanhá-la na berlinda. Jottapê completou o grupo após sobrar no Resta Um.

Renê Thristan também está na Roça, indicado pelo Fazendeiro Serginho, mas foi vetado da disputa por Jottapê e, por isso, já está diretamente na votação do público.

Quem vencer a Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, escapa da berlinda e ainda assume o comando da sede durante a próxima semana.

Onde assistir a "A Fazenda 18"?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.