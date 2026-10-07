'A Fazenda 18': Ariela é a mais votada e deixa sede sem água; veja como foi a formação da Roça

A terceira Roça de "A Fazenda 18" foi formada na noite de terça-feira, 6. Ariela Carasso se tornou o principal alvo da sede e recebeu 11 votos dos demais participantes. Com o resultado, ela entrou na berlinda e puxou Thaíde da Baia.

A formação ainda colocou Renê e Jottapê na disputa. Renê foi indicado diretamente pelo Fazendeiro Serginho, enquanto Jottapê acabou sobrando no Resta Um. O cantor ainda ganhou o direito de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu Renê.

Ariela recebe 11 votos

Ariela foi indicada por Renê, Mônica, Alfredo, Renata, Rikardo, Gabriel, Thaíde, Eduarda, Igor, Giovanna e Fran.

Durante a votação, vários participantes citaram as punições provocadas pela influenciadora como justificativa para seus votos. O comportamento de Ariela já vinha gerando atritos na sede e acabou concentrando a votação da noite.

A influenciadora reagiu às justificativas e afirmou que acreditava ter sido escolhida porque os participantes consideravam que ela teria força para retornar da berlinda.

Ariela puxa Thaíde da Baia

Como foi a mais votada pela sede, Ariela teve o direito de escolher um participante da Baia para ocupar o terceiro banco.

A peoa optou por Thaíde. Ao justificar a decisão, afirmou que tinha menos afinidade com o rapper entre as opções disponíveis. Thaíde respondeu que já esperava ser escolhido.

Com isso, a Roça ficou inicialmente formada por Renê, Ariela e Thaíde. A quarta vaga seria definida posteriormente pelo Resta Um.

Na última etapa da formação, Jottapê acabou sobrando no Resta Um e completou a Roça. O cantor pôde vetar um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu Renê, que foi diretamente para a votação popular.

Assim, Ariela, Thaíde e Jottapê disputarão a Prova do Fazendeiro. Quem vencer a prova deixará a Roça e assumirá o chapéu de Fazendeiro.

Ariela provoca nova punição

Depois da formação da Roça, Ariela voltou a provocar uma punição coletiva na sede.

A participante ficou propositalmente sem o microfone obrigatório do programa. Após ser questionada pelos colegas, ela afirmou que havia tomado a decisão de propósito e relacionou a atitude à sua estratégia de jogo.

A produção aplicou uma punição que deixou todos os participantes 48 horas sem água encanada. A atitude aumentou o conflito entre Ariela e os demais peões, principalmente porque as punições já haviam aparecido como uma das principais justificativas para os 11 votos recebidos por ela.

Quando será a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro será disputada ao vivo nesta quarta-feira, 7. O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 8 de outubro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.