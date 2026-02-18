Um dos sucessos recentes do streaming, "Heated Rivalry" terá seus três episódios finais liberados nesta semana na HBO Max.

A série estreou no Brasil no dia 13, com a disponibilização dos três primeiros capítulos. Agora, na sexta-feira, 20, chegam os três últimos episódios da temporada.

Ao todo, a primeira temporada conta com seis capítulos. Uma segunda temporada foi confirmada pelos produtores, mas ainda não há uma data de estreia definida.

Quantos episódios tem a 1ª temporada de 'Heated Rivalry'?

Ao todo, são seis capítulos:

T1.E1 ∙ Rookies

T1.E2 ∙ Olympians

T1.E3 ∙ Hunter

T1.E4 ∙ Rose

T1.E5 ∙ I'll Believe in Anything

T1.E6 ∙ The Cottage

Onde assistir 'Heated Rivalry' - 'Rivalidade Ardente'?

A série está disponível na HBO Max.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Baseada nos livros da saga "Game Changers", de Rachel Reid, a produção acompanha Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dois jogadores de hóquei rivais que vivem um relacionamento amoroso secreto.

A trama combina romance e drama esportivo, explorando os impactos da relação na carreira e na vida pessoal dos protagonistas ao longo dos anos.

Como 'Heated Rivalry' foi criada?

A série foi criada, escrita e dirigida por Jacob Tierney a partir do romance homônimo de Rachel Reid, parte da série literária Game Changers. A saga de romance LGBT+ é conhecida por seu tom explícito e conquistou jovens leitoras.

Tierney conta que a ideia surgiu durante a pandemia, quando "devorou" os livros sem imaginar, a princípio, uma adaptação para a TV.

“Eu pensava: ‘Isso é explícito demais, como colocar isso na televisão?’”, disse Tierney à Variety. A virada veio quando ele percebeu o potencial da história como propriedade intelectual. “Talvez isso seja algo que realmente mova o ponteiro”, afirmou.

O projeto foi levado ao streaming Crave, que abraçou a proposta mesmo diante do conteúdo sexual explícito.

“Todo mundo achou os roteiros incríveis”, afirmou Justin Stockman, vice-presidente de conteúdo da Bell Media, proprietária do serviço. “E alguém disse: ‘É picante! Não há muito disso na TV hoje’”, disse à Variety.

A HBO Max adquiriu os direitos pouco antes da estreia da série.

A série terá uma segunda temporada?

Sim. Crave e HBO Max anunciaram em 12 de dezembro que "Heated Rivalry" foi renovada para a segunda temporada.

A HBO divulgou a novidade nas redes sociais com um vídeo de Hudson Williams e Connor Storrie e a mensagem: “O jogo não terminou”.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por HBO Max (@hbomax)



Em comunicado divulgado pela Bell Media, controladora do Crave, Jacob Tierney e o produtor executivo Brendan Brady afirmaram que ser renovado para uma segunda temporada tão cedo é uma honra. "Mal podemos esperar para trazer ainda mais daquilo que vocês adoram”, disseram.

Até o momento, não há data de estreia confirmada para a segunda temporada.

Veja o trailer de 'Heated Rivalry - Rivalidade Ardente'