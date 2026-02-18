Pop

Quantos episódios tem a 1ª temporada de 'Heated Rivalry'?

Uma segunda temporada da série foi confirmada pelos produtores, mas ainda não há uma data de estreia definida

Hudson Williams e Connor Storrie: atores interpretam, respectivamente, Shane Hollander e Ilya Rozanov em 'Heated Rivalry' (Crave/HBO Max/Reprodução)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h41.

Um dos sucessos recentes do streaming, "Heated Rivalry" terá seus três episódios finais liberados nesta semana na HBO Max.

A série estreou no Brasil no dia 13, com a disponibilização dos três primeiros capítulos. Agora, na sexta-feira, 20, chegam os três últimos episódios da temporada.

Ao todo, a primeira temporada conta com seis capítulos. Uma segunda temporada foi confirmada pelos produtores, mas ainda não há uma data de estreia definida.

Ao todo, são seis capítulos:

  • T1.E1 ∙ Rookies
  • T1.E2 ∙ Olympians
  • T1.E3 ∙ Hunter
  • T1.E4 ∙ Rose
  • T1.E5 ∙ I'll Believe in Anything
  • T1.E6 ∙ The Cottage

Onde assistir 'Heated Rivalry' - 'Rivalidade Ardente'?

A série está disponível na HBO Max.

Sobre o que é 'Heated Rivalry'?

Baseada nos livros da saga "Game Changers", de Rachel Reid, a produção acompanha Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dois jogadores de hóquei rivais que vivem um relacionamento amoroso secreto.

A trama combina romance e drama esportivo, explorando os impactos da relação na carreira e na vida pessoal dos protagonistas ao longo dos anos.

Como 'Heated Rivalry' foi criada?

A série foi criada, escrita e dirigida por Jacob Tierney a partir do romance homônimo de Rachel Reid, parte da série literária Game Changers. A saga de romance LGBT+ é conhecida por seu tom explícito e conquistou jovens leitoras.

Tierney conta que a ideia surgiu durante a pandemia, quando "devorou" os livros sem imaginar, a princípio, uma adaptação para a TV.

“Eu pensava: ‘Isso é explícito demais, como colocar isso na televisão?’”, disse Tierney à Variety. A virada veio quando ele percebeu o potencial da história como propriedade intelectual. “Talvez isso seja algo que realmente mova o ponteiro”, afirmou.

O projeto foi levado ao streaming Crave, que abraçou a proposta mesmo diante do conteúdo sexual explícito.

“Todo mundo achou os roteiros incríveis”, afirmou Justin Stockman, vice-presidente de conteúdo da Bell Media, proprietária do serviço. “E alguém disse: ‘É picante! Não há muito disso na TV hoje’”, disse à Variety.

A HBO Max adquiriu os direitos pouco antes da estreia da série.

A série terá uma segunda temporada?

Sim. Crave e HBO Max anunciaram em 12 de dezembro que "Heated Rivalry" foi renovada para a segunda temporada.

A HBO divulgou a novidade nas redes sociais com um vídeo de Hudson Williams e Connor Storrie e a mensagem: “O jogo não terminou”.

 

Em comunicado divulgado pela Bell Media, controladora do Crave, Jacob Tierney e o produtor executivo Brendan Brady afirmaram que ser renovado para uma segunda temporada tão cedo é uma honra. "Mal podemos esperar para trazer ainda mais daquilo que vocês adoram”, disseram.

Até o momento, não há data de estreia confirmada para a segunda temporada.

Veja o trailer de 'Heated Rivalry - Rivalidade Ardente'

yt thumbnail
