Quando estreia o 6º e último episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Tradicionalmente, os episódios da série chegam aos domingos à noite no canal HBO

Egg, interpretado por Dexter Sol Ansell: série se passa em um período anterior da história de Westeros, antes de 'Game of Thrones' (HBO Max/Warner/Reprodução)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 11h54.

Após cinco semanas no ar, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" chega ao fim de sua primeira temporada com a estreia do sexto e último episódio.

O spin-off de "Game of Thrones" mantém o padrão de lançamentos no HBO Max, com novos capítulos disponibilizados aos domingos.

A produção adapta os contos de George R. R. Martin e se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de "As Crônicas de Gelo e Fogo", acompanhando as jornadas de Sor Duncan, o Alto, e de seu escudeiro Egg por Westeros, ainda sob domínio dos Targaryen.

Quando estreia o sexto episódio de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos" tem seis episódios.

O sexto e último capítulo estreia no domingo, 22 de fevereiro, à meia-noite (horário de Brasília), na HBO Max.

Qual é a história de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

A narrativa segue Sor Duncan, o Alto, um cavaleiro recém-sagrado, e seu escudeiro Egg, durante uma jornada pelos Sete Reinos. O período retratado antecede a cronologia de "Game of Thrones", quando a Casa Targaryen ainda controlava o Trono de Ferro e administrava as disputas entre as grandes casas de Westeros.

Na adaptação televisiva, Peter Claffey interpreta Sor Duncan, enquanto Dexter Soll Ansel vive Egg.

Calendário dos episódios

  • Episódio 1: 18 de janeiro de 2026
  • Episódio 2: 25 de janeiro de 2026
  • Episódio 3: 1º de fevereiro de 2026
  • Episódio 4: 6 de fevereiro de 2026
  • Episódio 5: 15 de fevereiro de 2026
  • Episódio 6: 22 de fevereiro de 2026 (final da temporada)
