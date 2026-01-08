Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Heated Rivalry' ganha data de estreia no Brasil

Produção baseada em livros combina esporte, romance e tensão emocional

“Heated Rivalry”: série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)

“Heated Rivalry”: série de hóquei estreia no Brasil na plataforma de streaming HBO Max (Divulgação/HBO)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22h49.

A espera acabou: a HBO Max confirmou a estreia da série "Heated Rivalry" no Brasil em fevereiro de 2026. Até então inédita no país, a produção internacional, que já vai para a segunda temporada, se tornou um dos títulos mais comentados nos Estados Unidos e Canadá.

Baseada nos livros "Game Changers", da autora Rachel Reid, a série mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais.

A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas de ação no gelo.

Quando 'Heated Rivalry' será lançada no Brasil?

A estreia de "Heated Rivalry" está prevista para fevereiro de 2026 na HBO Max, mas a plataforma ainda não divulgou o dia exato.

Novidades sobre episódios, horários e estratégia de distribuição devem ser anunciadas em breve, de acordo com post divulgado pela plataforma de streaming nas redes sociais.

Qual é a história de 'Heated Rivalry'?

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro "Heated Rivalry", de 2019, e continuada em "The Long Game", lançado em 2022.

Acompanhe tudo sobre:SériesHBO Max

Mais de Pop

Emmy cria nova categoria para premiar séries clássicas da televisão

Decoração do BBB 26: luxo, atmosfera de sonhos e espaços repaginados

Twenty One Pilots lança filme do show da turnê ‘Clancy’

Venda da Warner pode ser barrada pela legislação dos EUA

Mais na Exame

Pop

Emmy cria nova categoria para premiar séries clássicas da televisão

Esporte

TikTok será plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo 2026

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda o que é a ANPD e qual é o seu papel no ambiente digital brasileiro

Um conteúdo SBT News

Boulos diz que governo vai articular no Congresso para manter veto de Lula ao PL da Dosimetria