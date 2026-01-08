'Heated Rivalry' ganha data de estreia no Brasil

A espera acabou: a HBO Max confirmou a estreia da série "Heated Rivalry" no Brasil em fevereiro de 2026. Até então inédita no país, a produção internacional, que já vai para a segunda temporada, se tornou um dos títulos mais comentados nos Estados Unidos e Canadá.

Baseada nos livros "Game Changers", da autora Rachel Reid, a série mistura romance e drama esportivo ao acompanhar dois jogadores de hóquei que defendem equipes rivais.

A trama combina tensão emocional, desenvolvimento de personagens e cenas de ação no gelo.

Quando 'Heated Rivalry' será lançada no Brasil?

A estreia de "Heated Rivalry" está prevista para fevereiro de 2026 na HBO Max, mas a plataforma ainda não divulgou o dia exato.

Novidades sobre episódios, horários e estratégia de distribuição devem ser anunciadas em breve, de acordo com post divulgado pela plataforma de streaming nas redes sociais.

Qual é a história de 'Heated Rivalry'?

A série acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois atletas rivais no gelo que enfrentam a pressão de um relacionamento secreto. A trama aborda os impactos do romance nas carreiras esportivas e na vida pessoal dos protagonistas.

A produção é estrelada por Hudson Williams e Connor Storrie e é baseada nos livros da escritora Rachel Reid.

A história foi apresentada no livro "Heated Rivalry", de 2019, e continuada em "The Long Game", lançado em 2022.