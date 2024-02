Cartas de triângulo amoroso entre Eric Clapton, George Harrison e modelo britânica vão a leilão

Memórias da coleção pessoal da fotógrafa e modelo Pattie Boyd serão leiloadas em março. A britânica serviu de inspiração para uma série de canções famosas de seus ex-maridos, o Beatle George Harrison e o guitarrista Eric Clapton, estão sendo leiloadas.

O leilão é organizado pela Christie’s, que em seu anúncio descreveu a mulher como "uma das musas mais proeminentes da história do rock".

No auge de sua carreira, George Harrison compôs várias canções sobre Pattie Boyd, como "I Need You", "For You Blue" e "Something". Já Eric Clapton também baseou a música "Layla" em seu amor pela modelo.

No período em que foi esposa de Harrison, Boyd testemunhou os altos e baixos dos Beatles, desde o frenesi da Beatlemania até as incursões na psicodelia e no misticismo, além do desgaste de sua relação. Boyd e Harrison se separaram em 1974, após a descoberta de vários casos extraconjugais do ex-Beatle.

Com Clapton, Boyd viu um dos maiores guitarristas da história na fase mais agitada de sua fama solo. Os dois se casaram em 1979, mesmo a modelo mantendo uma amizade com Harrison. Mas, o romance também foi abalado pelo vício do músico em heroína, embora Boyd tenha ficado ao lado dele em sua luta contra a dependência. Além dos esforços para ajudar o marido, ela também enfrentou problemas causados pela infidelidade do parceiro. Eles se separaram em 1987.

O que está sendo leiloado?

Entre os itens leiloados está uma carta de amor escrita por Clapton em 1970, quando Boyd já era casada com George Harrison, um amigo próximo do guitarrista.

Clapton começa a carta apresentando seus sentimentos sobre Boyd e pedindo uma resposta por escrito. Assinada misteriosamente com apenas "E", Boyd inicialmente pensou que a carta fosse de um admirador e chegou a mostrá-la a Harrison.

Apesar de rejeitar as táticas de sedução de Clapton, o músico continuou a perseguir Boyd, como mostra outra carta incluída no leilão, escrita em uma página rasgada do romance "Of Mice and Men".

A modelo descreve o leilão como um processo catártico, com o propósito de passar adiante esses itens que mantinha há anos para que outras pessoas possam apreciá-los.

Os itens à venda incluem fotografias de Boyd, Harrison e Clapton, além de cartões postais, telegramas e outras correspondências.

Quando será o leilão?

O leilão será realizado online de 8 a 21 de março, com os itens em exposição na Christie’s, em Londres, de 15 a 22 de março.