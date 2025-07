Carta de amor de John Lennon à sua primeira mulher, Cynthia Powell, vai a leilão

Uma carta de John Lennon aos seus 20 e poucos anos para seu amor da época, Cynthia Powell, no período em que os Beatles começavam a despontar no cenário musical internacional, vai a leilão na próxima quarta-feira na casa Christie's, em Londres.

Íntima e pessoal, a carta foi escrita por Lennon ao longo de quatro dias, durante uma residência dos Beatles no Star-Club de Hamburgo em 1962, quando ainda não eram realmente conhecidos e meses antes de Powell se tornar sua primeira mulher.

"Ela reflete um momento particular em seu relacionamento. São dois jovens apaixonados. Ele não é famoso (ainda), e ela é uma jovem estudante de arte linda e talentosa", explicou à Agência EFE o chefe do Departamento de Livros e Manuscritos da Christie’s, Thomas Venning.

"É possível ver, é notável que existe essa faísca", assim como que "ele sente muita falta da sua namorada", observou o especialista.

O jovem Lennon, de 21 anos, lidava com a saudade pela distância entre ele e Cynthia: "I love love love you and I'm missing you like mad…", parafraseia ele de seu posterior sucesso 'Love Me Do', do álbum 'Please Please Me', que seria lançado um ano depois, em 1963.

"Onde você está minha…?", prossegue o rapaz de Liverpool, onde os pontos de suspensão correspondem a uma parte censurada por Cynthia antes de vender o texto no início dos anos 90.

Só se pode especular sobre o que seria dito, mas pelo contexto "é possível intuir" a razão pela qual ela o cortou. O que se pode ver ou perceber é "o John Lennon que se ouve nas canções".

"Percebe-se a voz dele, esse frescor”, acrescentou Venning.

Antes da fama

A epístola fala de tudo e de nada, é universal: diferenças com amigos, colegas de apartamento, trabalho… "Todos podemos nos ver refletidos neste John Lennon de 21 anos. Nesse momento, a vida dele é muito normal", comentou o especialista.

Lennon, por exemplo, não queria que Cynthia dividisse apartamento com a namorada de Paul McCartney, Dot: "Nunca estaríamos realmente sozinhos (...), imagine estar com ela o tempo todo, e Paul vindo constantemente", de quem ele ainda se queixa dos roncos.

Durante essa residência em Hamburgo, os Beatles começaram a construir seu nome e aprenderam a ser eles mesmos.

"Ali eles aprenderam sua musicalidade, daí vem sua aparência. O corte de cabelo deles é um corte de cabelo de Hamburgo dos anos 60", lembrou Venning.

O jovem Lennon está alheio ao que anos mais tarde aconteceria e "é feliz (...), não tem ideia do que o espera na esquina, e essa é uma das coisas mais emocionantes" desta carta, opinou.

"Essa carta estava em Hamburgo em 1962, na frente de John Lennon, e começou em branco, e, quando terminou, está coberta com a caligrafia dele. Há nisso algo mágico", ressaltou.

O especialista disse confiar que no leilão da Christie's o manuscrito seja adquirido por alguém que "ama os Beatles e realmente aprecie a história que uma carta como esta tem a contar".