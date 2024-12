O que está por trás da separação dos Beatles? Novos documentos revelam graves problemas da banda

Documentos legais recentemente descobertos, que oferecem novos detalhes sobre a separação dos Beatles, serão leiloados no dia 12 de dezembro, segundo informou a casa de leilões Dawsons nesta segunda-feira.

Embora as divergências criativas, ciúmes internos e a influência de Yoko Ono sejam frequentemente apontados como causas do rompimento, os arquivos expõem batalhas legais complexas enfrentadas pelo grupo.

Com mais de 300 páginas, os documentos, armazenados desde os anos 1970, incluem atas de reuniões, textos jurídicos e uma cópia do contrato de 1967 que definiu acordos internos da banda. Eles revelam que, após a morte do empresário Brian Epstein em 1967, os Beatles enfrentaram dificuldades para controlar suas finanças, chegando a ser investigados pelas autoridades fiscais.

Um ponto de tensão foi a discordância de Paul McCartney quanto à contratação de Allen Klein como novo empresário, decisão apoiada pelos demais integrantes. Esse conflito culminou em um processo judicial movido por McCartney em 1970, expondo a má gestão financeira de Klein.

Os arquivos também abordam eventos como a substituição de Pete Best por Ringo Starr, questões sobre direitos autorais e cinematográficos e falhas de Klein em lidar com as autoridades fiscais.

Embora McCartney tenha anunciado sua saída em 1970, a dissolução oficial da banda ocorreu apenas em 1974.

A Dawsons estima que o conjunto de documentos, que vai a leilão na próxima semana, pode ultrapassar o valor de 5.000 libras (aproximadamente US$ 6.353).