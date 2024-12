Beatles, Foo Fighters, AC/DC: qual a origem dos nomes das bandas de rock?

Beatles

A escolha do nome da banda sempre foi cercada de mistério, mas John Lennon frequentemente inventava histórias para despistar a curiosidade. A versão mais aceita é que a inspiração veio da banda The Crickets (Os Grilos), que levou Lennon a pensar em "The Beetles" (Os Besouros). Mais tarde, ele adicionou o “a” para criar um trocadilho com beat (batida), uma referência ao ritmo musical.

AC/DC

O nome surgiu de uma observação inusitada: os irmãos Angus e Malcolm Young notaram a inscrição "AC/DC" em uma máquina de costura usada pela irmã. O termo, que significa corrente alternada/corrente contínua, foi escolhido por transmitir energia e dinamismo, embora eles não soubessem que a sigla também era uma gíria para bissexuais.

Rolling Stones

Brian Jones, guitarrista da banda, encontrou inspiração em um clássico do blues. Ele decidiu homenagear Rollin’ Stone, canção de Muddy Waters, artista que admirava profundamente. Mais tarde, o "g" foi adicionado ao nome por insistência de um empresário, buscando alinhar-se ao inglês formal.

Led Zeppelin

O nome nasceu de uma brincadeira. Keith Moon, baterista do The Who, comentou com Jimmy Page que a banda “cairia como um balão de chumbo”. O comentário irônico levou Page a batizar o grupo de "Lead Zeppelin". Para evitar erros de pronúncia, ele retirou a letra “a”.