Paul McCartney completa 83 anos com recorde no Guinness, legado musical e fortuna de US$ 1,3 bi

Paul McCartney, um dos maiores ícones da música mundial, completa 83 anos nesta quarta-feira, 18. Com uma carreira que já dura mais de seis décadas, McCartney é conhecido mundialmente por seu trabalho com os Beatles, sua carreira solo e com a banda Wings.

Ele construiu um legado marcado por músicas que fazem parte da cultura popular, frases que inspiram e uma relação forte com o público, especialmente no Brasil, onde realizou shows de grande proporção.

Fortuna de US$ 1,3 bilhão

Paul McCartney é um dos músicos mais ricos do mundo. Atualmente, sua fortuna é estimada em cerca de US$ 1,3 bilhão, resultado de sua carreira, direitos autorais, turnês e investimentos em imóveis e coleções de carros.

Aos 83 anos, McCartney mantém uma vida ativa, equilibrando a criação musical com o cuidado da saúde, seguindo uma dieta vegana há mais de três décadas e praticando exercícios regularmente, incluindo "eye yoga".

Entre suas propriedades, estão residências em Londres, Nova York, Beverly Hills e uma fazenda na Escócia. Ele também possui um jato particular Gulfstream IV, que facilita suas viagens pelo mundo.

Frases de Paul McCartney

Paul McCartney é conhecido não só por suas músicas, mas também por suas reflexões e frases. Algumas das mais célebres incluem:

“Amo ouvir um coro. Amo a humanidade de ver os rostos de pessoas reais sendo devotas a uma peça de música. Gosto do trabalho em equipe. Isso me faz sentir otimista sobre a raça humana quando os vejo cooperar assim.”

“Não nos metemos na música para conseguir um trabalho, nos metemos na música para evitar um trabalho sinceramente, e conseguir muitas garotas!”

“Por que eu deveria me aposentar? Sentar em casa e ver televisão? Não, obrigado. Prefiro estar fora tocando.”

“Sou um eterno otimista. Não importa como a vida fique difícil, sempre há uma luz em algum lugar. Pode ser que o céu esteja nublado, mas só de ver um pouco de azul, isso já me faz seguir.”

Essas frases refletem o espírito livre, a paixão pela música e o otimismo que marcaram a trajetória de McCartney.

Carreira: dos Beatles ao sucesso solo

Paul McCartney nasceu em 18 de junho de 1942, em Liverpool, Inglaterra. Ainda jovem, conheceu John Lennon, e juntos formaram o núcleo inicial dos Beatles, que também contaria com George Harrison e Ringo Starr.

A banda começou tocando em clubes locais de Liverpool e Hamburgo, na Alemanha, desenvolvendo um estilo que misturava rock and roll, pop e influências do rhythm and blues.

O lançamento do primeiro single oficial, "Love Me Do", em 1962, marcou o início da ascensão meteórica dos Beatles. Com o álbum "Please Please Me" (1963), eles conquistaram o Reino Unido e, pouco depois, o mundo inteiro. A invasão britânica (British Invasion) nos Estados Unidos, iniciada em 1964, transformou os Beatles em fenômenos globais.

Paul McCartney destacou-se como vocalista, multi-instrumentista e compositor. Sua parceria com John Lennon é considerada uma das mais produtivas e influentes da música popular. Juntos, eles criaram centenas de canções que se tornaram hinos culturais, como:

"Hey Jude" — um dos singles mais vendidos da história, conhecido por seu refrão marcante e emocional.

"Yesterday" — a música mais regravada de todos os tempos, com mais de 2.200 versões oficiais.

"Let It Be" — um clássico que traz uma mensagem de esperança e aceitação.

"Blackbird" — uma composição acústica que se tornou símbolo de resistência e liberdade.

McCartney também inovou com arranjos musicais e experimentações, como no álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967), considerado um marco na história da música por sua criatividade e produção avançada para a época.

Carreira Solo e recordes

Com o fim dos Beatles em 1970, Paul McCartney continuou a colecionar prêmios e recordes. Seu álbum solo de estreia, "McCartney", foi bem recebido, e a formação da banda Wings garantiu a ele novos sucessos comerciais.

Entre os prêmios individuais de McCartney, destacam-se:

Mais de 18 Grammys ao longo da carreira, incluindo prêmios por trabalhos solo e colaborações.

Indução ao Songwriters Hall of Fame em 1987.

Nomeação como Cavaleiro pela Rainha Elizabeth II em 1997, recebendo o título de Sir Paul McCartney.

Em 2010, recebeu o Grammy Lifetime Achievement Award, reconhecendo sua contribuição duradoura para a música.

Além disso, o cantor é um dos artistas que mais vendeu discos no mundo, com estimativas que ultrapassam 1,2 bilhão de cópias vendidas, entre Beatles, Wings e carreira solo.

Recordes de Turnês e Shows

Paul McCartney também é conhecido por suas turnês que quebram recordes de público e arrecadação. Por exemplo:

O show no Maracanã em 1990, com 184 mil pessoas, é o maior público pagante para um artista solo.

Em 2017, a turnê "One on One" foi uma das mais lucrativas da história da música, com arrecadação superior a US$ 200 milhões.

McCartney é um dos artistas mais velhos a realizar turnês mundiais com sucesso, mantendo a qualidade e energia de suas apresentações.

Paul McCartney acumula quase 80 indicações ao Grammy e 18 estatuetas, além de ter sido nomeado "Sir" pela Rainha Elizabeth II em 1997.

Paul McCartney e o Brasil: uma história de amor e recordes

A relação de Paul McCartney com o Brasil é especial. Sua primeira apresentação no país foi em 21 de abril de 1990, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O show entrou para o Guinness World Records como o maior público pagante da história para um artista solo, com 184 mil pessoas. Esse evento marcou a carreira de McCartney e a história da música ao vivo no Brasil, consolidando o país como rota obrigatória para grandes turnês internacionais.

Desde então, Paul já realizou 36 shows no Brasil, passando por 12 cidades e se apresentando em estádios como o Allianz Parque (São Paulo), Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Belo Horizonte), entre outros. São Paulo é a cidade que mais recebeu shows do ex-Beatle, com 11 apresentações, seguida pelo Rio de Janeiro (6) e Belo Horizonte (4).

Em 2024, McCartney voltou ao Brasil com a turnê "Got Back", realizando três shows: dois em São Paulo e um em Florianópolis. Em 2023, ele já havia feito oito apresentações em cinco estados, incluindo um show no Clube do Choro, em Brasília, para 420 pessoas.

Setlists e experiência única

Os shows de Paul McCartney no Brasil são conhecidos pelo repertório extenso (cerca de 30 músicas e quase 3 horas de duração) e pela mistura de clássicos dos Beatles, Wings e carreira solo. Entre as músicas mais aguardadas estão "Hey Jude", "Let It Be", "Live and Let Die", "Band on the Run" e "Blackbird".

O próprio Paul já declarou: “Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Temos ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país.” De acordo com a Eventim, site oficial das vendas de Paul no Brasil.