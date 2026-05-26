Atlas da Violência 2026: veja o ranking das cidades mais e menos violentas do Brasil

O Brasil contabilizou 42.590 homicídios em 2024, segundo o "Atlas da Violência 2026", publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), nesta terça-feira, 26.

Segundo o levantamento, o país atingiu a menor taxa de homicídios em 11 anos. A queda foi registrada tanto na comparação com o ano anterior quanto na análise da série histórica. Na comparação com 2023, a taxa recuou 7,4%, enquanto o número absoluto de homicídios apresentou redução de 6,9%. No ano passado, o país havia contabilizado 45.747 casos.

De acordo com o relatório, a queda nos índices ocorreu de forma “ampla, mas não homogênea”. O estudo aponta que a violência letal segue concentrada em áreas das regiões Norte e Nordeste, enquanto estados das regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal, registram as menores taxas do país.

Na pesquisa por municípios, o Nordeste concentrou 17 das 20 cidades com maiores índices de violência. Entre os estados com as taxas mais elevadas de homicídios estimados aparecem Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

Na outra ponta, os menores índices de homicídios estimados foram registrados em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.

O estudo também reuniu os dez municípios com maiores e menores taxas de homicídio no país.

Os estados mais violentos do Brasil:

Amapá: 45,7;

Bahia: 40,9;

Pernambuco: 37,3;

Alagoas: 35,9;

Ceará: 34,3.

Os estados menos violentos do Brasil:

São Paulo: 6,6;

Santa Catarina: 8,1;

Distrito Federal: 10,3;

Minas Gerais: 12,8;

Rio Grande do Sul: 15,2.

As 10 cidades mais violentas do Brasil:

Maranguape (CE): taxa de 87,2 homicídios por 100 mil habitantes

Jequié (BA): taxa de 79,4 homicídios por 100 mil habitantes

Maracanaú (CE): taxa de 74,1 homicídios por 100 mil habitantes

Itapipoca (CE): taxa de 74 homicídios por 100 mil habitantes

Caucaia (CE): taxa de 72,9 homicídios por 100 mil habitantes

Juazeiro (BA): taxa de 71,1 homicídios por 100 mil habitantes

Feira de Santana (BA): taxa de 67 homicídios por 100 mil habitantes

Porto Seguro (BA): taxa de 64,6 homicídios por 100 mil habitantes

Simões Filho (BA): taxa de 64 homicídios por 100 mil habitantes

Camaçari (BA): taxa de 62,9 homicídios por 100 mil habitantes

As 10 cidades menos violentas: