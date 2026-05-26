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Atlas da Violência 2026: veja o ranking das cidades mais e menos violentas do Brasil

Segundo o levantamento, o Brasil contabilizou 42.590 homicídios em 2024 e atingiu a menor taxa de homicídios em 11 anos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 17h11.

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O Brasil contabilizou 42.590 homicídios em 2024, segundo o "Atlas da Violência 2026", publicado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), nesta terça-feira, 26.

Segundo o levantamento, o país atingiu a menor taxa de homicídios em 11 anos. A queda foi registrada tanto na comparação com o ano anterior quanto na análise da série histórica. Na comparação com 2023, a taxa recuou 7,4%, enquanto o número absoluto de homicídios apresentou redução de 6,9%. No ano passado, o país havia contabilizado 45.747 casos.

De acordo com o relatório, a queda nos índices ocorreu de forma “ampla, mas não homogênea”. O estudo aponta que a violência letal segue concentrada em áreas das regiões Norte e Nordeste, enquanto estados das regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal, registram as menores taxas do país.

Na pesquisa por municípios, o Nordeste concentrou 17 das 20 cidades com maiores índices de violência. Entre os estados com as taxas mais elevadas de homicídios estimados aparecem Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Ceará.

Na outra ponta, os menores índices de homicídios estimados foram registrados em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais.

O estudo também reuniu os dez municípios com maiores e menores taxas de homicídio no país.

Os estados mais violentos do Brasil:

  • Amapá: 45,7;
  • Bahia: 40,9;
  • Pernambuco: 37,3;
  • Alagoas: 35,9;
  • Ceará: 34,3.

Os estados menos violentos do Brasil:

  • São Paulo: 6,6;
  • Santa Catarina: 8,1;
  • Distrito Federal: 10,3;
  • Minas Gerais: 12,8;
  • Rio Grande do Sul: 15,2.

As 10 cidades mais violentas do Brasil:

  • Maranguape (CE): taxa de 87,2 homicídios por 100 mil habitantes
  • Jequié (BA): taxa de 79,4 homicídios por 100 mil habitantes
  • Maracanaú (CE): taxa de 74,1 homicídios por 100 mil habitantes
  • Itapipoca (CE): taxa de 74 homicídios por 100 mil habitantes
  • Caucaia (CE): taxa de 72,9 homicídios por 100 mil habitantes
  • Juazeiro (BA): taxa de 71,1 homicídios por 100 mil habitantes
  • Feira de Santana (BA): taxa de 67 homicídios por 100 mil habitantes
  • Porto Seguro (BA): taxa de 64,6 homicídios por 100 mil habitantes
  • Simões Filho (BA): taxa de 64 homicídios por 100 mil habitantes
  • Camaçari (BA): taxa de 62,9 homicídios por 100 mil habitantes

As 10 cidades menos violentas:

  • Jaraguá do Sul (SC): taxa de 2 homicídios por 100 mil habitantes
  • Brusque (SC): taxa de 2,6 homicídios por 100 mil habitantes
  • Santa Bárbara d’Oeste (SP): taxa de 3,2 homicídios por 100 mil habitantes
  • Lavras (MG): taxa de 3,6 homicídios por 100 mil habitantes
  • Bragança Paulista (SP): taxa de 3,8 homicídios por 100 mil habitantes
  • Itatiba (SP): taxa de 4 homicídios por 100 mil habitantes
  • Birigui (SP): taxa de 4,1 homicídios por 100 mil habitantes
  • Ituiutaba (MG): taxa de 4,7 homicídios por 100 mil habitantes
  • Atibaia (SP): taxa de 4,8 homicídios por 100 mil habitantes
  • Votuporanga (SP): taxa de 5 homicídios por 100 mil habitantes
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