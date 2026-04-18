Quando estreia o 2º episódio da 3ª temporada de 'Euphoria'?

A terceira temporada de "Euphoria" estreou em abril para a alegria dos fãs da série após um hiato de quatro anos desde a temporada anterior

O longo período se deu a uma combinação de fatores, segundo o Hollywood Reporter: a conciliação de agenda de um elenco muito disputado, a produção da outra série de Sam Levinson para a HBO, "The Idol", e um período de tensão na relação entre o criador e a protagonista Zendaya.

Agora, os novos episódios serão divulgados semanalmente

Quando estreia o 2º episódio de 'Euphoria'?

O próximo episódio estreia no próximo domingo, 19 de abril.

Ao total, serão oito episódios divulgados sempre aos domingos.

Sobre o que será a nova temporada de 'Euphoria'?

A nova temporada dá um salto de cinco anos em relação ao final da segunda. Os personagens saíram do ensino médio e agora enfrentam a vida adulta.

"A única coisa em que todos concordamos é que não podemos voltar ao colégio", disse o criador Sam Levinson ao Hollywood Reporter. "Cinco anos pareceu um lugar natural para saltar — se eles fossem para a faculdade, já teriam terminado."

A descrição oficial da temporada é: "Um grupo de amigos de infância lida com a virtude da fé, a possibilidade de redenção e o problema do mal".

Rue (Zendaya) está no México, endividada com a traficante Laurie (Martha Kelly), "tentando encontrar maneiras bastante inovadoras de pagar a dívida", segundo Levinson.

Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi) estão noivos e chegarão a se casar durante a temporada, mas Cassie se vê "muito viciada em redes sociais e invejosa das ótimas vidas que seus colegas de colégio parecem estar vivendo".

Jules (Hunter Schafer) está em uma escola de artes "muito nervosa sobre ter uma carreira como pintora". Maddy (Alexa Demie) trabalha em uma agência de talentos em Hollywood. Lexi (Maude Apatow) é assistente de um showrunner vivido pela nova integrante do elenco Sharon Stone.

A temporada foi filmada em película, em formatos 35mm e 65mm, sendo a primeira série narrativa de televisão a filmar volume significativo em 65mm, segundo a HBO.

Qual é o elenco da nova temporada?

O elenco regular inclui Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje e Toby Wallace.

Retornam como convidados Colman Domingo, Dominic Fike, Nika King e outros.

Não voltam para a nova temporada Barbie Ferreira, Storm Reid, Javon Walton e Austin Abrams. Angus Cloud, que interpretava o traficante Fezco, morreu em julho de 2023, aos 25 anos.

Eric Dane (intérprete de Cal Jacobs), que morreu em fevereiro deste ano, participou das gravações e estará na nova temporada.

Onde posso assistir à terceira temporada de 'Euphoria'?

A terceira temporada de "Euphoria" vai ao ar pela HBO e estará disponível para streaming no HBO Max.