Morre Eric Dane, de Grey's Anatomy, aos 53 anos

Eric Dane: ator morreu após enfrentar uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA) (Frazer Harrison/Getty Images for Prime Video)
Repórter
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 23h47.
Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 00h11.
Eric Dane, ator conhecido por seu papel em Grey's Anatomy, morreu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19, após uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).
A informação foi divulgada pela família do artista ao TMZ. Dane estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu acompanhado da esposa, das duas filhas e de amigos e parentes.
“Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane morreu nesta tarde de quinta-feira após uma batalha corajosa contra a ELA. Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, por sua esposa dedicada e por suas duas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de sua vida”, afirmou a família em nota.
O comunicado destaca ainda que, ao longo do período em que conviveu com a doença, o ator se tornou um defensor da conscientização e da pesquisa sobre a ELA, com o objetivo de ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo diagnóstico.
Dane ficou conhecido por seu papel como o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan e por interpretar Cal Jacobs, pai de Nate Jacobs, na série Euphoria.