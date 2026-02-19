Morre Eric Dane, de Grey's Anatomy, aos 53 anos

Eric Dane, ator conhecido por seu papel em Grey's Anatomy, morreu aos 53 anos nesta quinta-feira, 19, após uma batalha contra esclerose lateral amiotrófica (ELA).

A informação foi divulgada pela família do artista ao TMZ. Dane estava internado em um hospital de Los Angeles e morreu acompanhado da esposa, das duas filhas e de amigos e parentes.

“Com o coração pesado, compartilhamos que Eric Dane morreu nesta tarde de quinta-feira após uma batalha corajosa contra a ELA. Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, por sua esposa dedicada e por suas duas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de sua vida”, afirmou a família em nota.

O comunicado destaca ainda que, ao longo do período em que conviveu com a doença, o ator se tornou um defensor da conscientização e da pesquisa sobre a ELA, com o objetivo de ajudar outras pessoas que enfrentam o mesmo diagnóstico.

Dane ficou conhecido por seu papel como o cirurgião plástico Dr. Mark Sloan e por interpretar Cal Jacobs, pai de Nate Jacobs, na série Euphoria.