O que o Irã quer dos EUA? Entenda a proposta de paz iraniana

Teerã enviou aos EUA uma nova proposta de paz nessa semana, detalhando novas demandas após a proposta anterior ter sido descartada pelo presidente americano, Donald Trump. Em luz disso, Trump adiou novos ataques que ocorreriam nessa terça-feira, 19.

As novas demandas incluem a retirada de tropas americanas não só do Irã, mas também de áreas adjacentes ao país, no Golfo Pérsico e em demais regiões.

Além disso, os EUA também teriam que pagar reparações por danos causados na guerra, remover as intensas sanções que afligem o Irã desde sua Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o atual regime dos aiatolás, reativar ativos iranianos congelados no exterior e, por fim, levantar o bloqueio naval de portos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz e ao longo do próprio estreito.

Segundo a Reuters, algumas versões das propostas também incluem demandas nucleares, argumentando que o Irã tem o direito de enriquecer urânio para fins energéticos, o que foi um dos principais estopins para os ataques israelenses e americanos. A proposta também almeja um cessar-fogo definitivo na frente libanesa, que ainda sofre com hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

No geral, os termos da nova proposta são semelhantes aos da proposta anterior, rejeitada por Trump na semana passada, que a chamou de "lixo".

Trump e a Casa Branca

Os detalhes da nova proposta, envolta em subterfúgio, assim como os pormenores das negociações, só vieram à tona após o presidente americano ter anunciado que postergaria uma nova onda de ataques a Teerã. Em uma postagem na sua rede social, o Truth Social, Trump disse que aliados dos EUA no Oriente Médio lhe pediram moderação enquanto os esforços diplomáticos continuam, com expectativas de uma resolução mais concreta nos próximos dias e semanas.

“Parece haver uma boa chance de que eles consigam chegar a um acordo. Se pudermos fazer isso sem bombardeá-los impiedosamente, ficarei muito feliz”, disse Trump a repórteres na segunda-feira, referindo-se à liderança fragmentada do Irã, que muitas vezes apresenta versões diferentes de seu objetivo no conflito.

Todavia, o presidente deixou claro que qualquer acordo deve exigir que o Irã abandone completamente suas capacidades nucleares, algo que não foi abordado na última proposta, e um ponto sensível que pode resultar em um retorno das hostilidades: para a plataforma denotícias Axios, um representante de alto escalão da Casa Branca, familiar com as negociações, disse que se o Irã não mudar de posição e fazer concessões sobre seu programa nuclear, os EUA terão que continuar asnegociações "com bombas".

Ilustrando isso, Trump também disse ter instruído o Pentágono a estar “preparado para lançar um ataque em grande escala contra o Irã, a qualquer momento”, caso um acordo aceitável não seja alcançado.

Apesar da última proposta e das declarações de Trump, o cessar-fogo entre os dois países, mediado pelo Paquistão, permanece, embora frágil. Sua recente visita à China e conversas com Xi Jinping podem, todavia, trazer Pequim à mesa de negociações, como ator influente, devido aos seus laços com o Irã, sendo o maior comprador de petróleo bruto do país, mesmo em meio ao conflito.