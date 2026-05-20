O que o Irã quer dos EUA? Entenda a proposta de paz iraniana

Donald Trump posterga novos ataques ao Irã em meio à negociações de paz cada vez mais promissoras (AFP)
Repórter
Publicado em 20 de maio de 2026 às 06h01.
Teerã enviou aos EUA uma nova proposta de paz nessa semana, detalhando novas demandas após a proposta anterior ter sido descartada pelo presidente americano, Donald Trump. Em luz disso, Trump adiou novos ataques que ocorreriam nessa terça-feira, 19.
As novas demandas incluem a retirada de tropas americanas não só do Irã, mas também de áreas adjacentes ao país, no Golfo Pérsico e em demais regiões.
Além disso, os EUA também teriam que pagar reparações por danos causados na guerra, remover as intensas sanções que afligem o Irã desde sua Revolução Islâmica de 1979, que instaurou o atual regime dos aiatolás, reativar ativos iranianos congelados no exterior e, por fim, levantar o bloqueio naval de portos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz e ao longo do próprio estreito.Segundo a Reuters, algumas versões das propostas também incluem demandas nucleares, argumentando que o Irã tem o direito de enriquecer urânio para fins energéticos, o que foi um dos principais estopins para os ataques israelenses e americanos.
A proposta também almeja um cessar-fogo definitivo na frente libanesa, que ainda sofre com hostilidades entre Israel e o Hezbollah.
No geral, os termos da nova proposta são semelhantes aos da proposta anterior, rejeitada por Trump na semana passada, que a chamou de "lixo".
Os detalhes da nova proposta, envolta em subterfúgio, assim como os pormenores das negociações, só vieram à tona após o presidente americano ter anunciado que postergaria uma nova onda de ataques a Teerã. Em uma postagem na sua rede social, o Truth Social, Trump disse que aliados dos EUA no Oriente Médio lhe pediram moderação enquanto os esforços diplomáticos continuam, com expectativas de uma resolução mais concreta nos próximos dias e semanas.
“Parece haver uma boa chance de que eles consigam chegar a um acordo. Se pudermos fazer isso sem bombardeá-los impiedosamente, ficarei muito feliz”, disse Trump a repórteres na segunda-feira, referindo-se à liderança fragmentada do Irã, que muitas vezes apresenta versões diferentes de seu objetivo no conflito.Todavia, o presidente deixou claro que qualquer acordo deve exigir que o Irã abandone completamente suas capacidades nucleares, algo que não foi abordado na última proposta, e um ponto sensível que pode resultar em um retorno das hostilidades: para a plataforma denotícias Axios, um representante de alto escalão da Casa Branca, familiar com as negociações, disse que se o Irã não mudar de posição e fazer concessões sobre seu programa nuclear, os EUA terão que continuar asnegociações "com bombas".
Ilustrando isso, Trump também disse ter instruído o Pentágono a estar “preparado para lançar um ataque em grande escala contra o Irã, a qualquer momento”, caso um acordo aceitável não seja alcançado.
Apesar da última proposta e das declarações de Trump, o cessar-fogo entre os dois países, mediado pelo Paquistão, permanece, embora frágil. Sua recente visita à China e conversas com Xi Jinping podem, todavia, trazer Pequim à mesa de negociações, como ator influente, devido aos seus laços com o Irã, sendo o maior comprador de petróleo bruto do país, mesmo em meio ao conflito.