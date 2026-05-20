1ª parcela em 2027 e até 72 meses: como será o financiamento para Uber, 99 e táxi

Motoristas de aplicativo e taxistas poderão financiar carros novos de até R$ 150 mil com prazo de até 72 meses para pagamento e carência de seis meses para a primeira parcela.

O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos foi lançado pelo governo federal nesta terça-feira, 19.

A linha de crédito valerá apenas para veículos novos de montadoras habilitadas no programa Mover. O limite será de até R$ 150 mil por automóvel.

O programa será destinado a motoristas de aplicativo e taxistas que atendam às regras definidas pelo governo.

No caso dos apps, será necessário manter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter realizado ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo nesse período.

O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br. Após a inscrição, o motorista receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.

Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 19 de junho, quando os motoristas aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.

Quais serão os juros do financiamento?

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que os juros serão de até 12,6% ao ano para homens, o equivalente a cerca de 1,05% ao mês.

Para mulheres, a taxa cairá para até 11,6% ao ano, aproximadamente 0,96% ao mês.

As condições ainda dependem de validação do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Quando começa o pagamento da 1ª parcela?

Segundo o governo federal, o programa terá carência de seis meses para o início do pagamento.

Na prática, quem aderir às primeiras etapas do programa começará a pagar as parcelas apenas em 2027.

O modelo foi anunciado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.

Qual será o prazo para quitar o carro?

O prazo máximo do financiamento será de até 72 meses, equivalente a seis anos.

Segundo o governo, as condições foram estruturadas para ampliar o acesso de motoristas de aplicativo e taxistas ao crédito bancário para renovação de frota.

O programa permitirá apenas a compra de carros novos enquadrados como sustentáveis, incluindo modelos flex, híbridos a etanol e elétricos.

Quem poderá participar do programa?

Os taxistas precisarão comprovar atividade regular junto à Receita Federal para aderir ao programa.

Já os motoristas de aplicativo deverão comprovar vínculo ativo na mesma plataforma nos últimos 12 meses e mínimo de 100 corridas realizadas no período.

Não será permitido somar viagens feitas em aplicativos diferentes para atingir a exigência mínima.

A aprovação no programa não garante automaticamente o financiamento. A decisão final ficará com os bancos credenciados, responsáveis pela análise de crédito dos motoristas.