1ª parcela em 2027 e até 72 meses: como será o financiamento para Uber, 99 e táxi

Uber Chip: conexão para o motorista, receita para a Surf (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 20 de maio de 2026 às 06h00.
Motoristas de aplicativo e taxistas poderão financiar carros novos de até R$ 150 mil com prazo de até 72 meses para pagamento e carência de seis meses para a primeira parcela.
O programa Move Brasil Táxi e Aplicativos foi lançado pelo governo federal nesta terça-feira, 19.
A linha de crédito valerá apenas para veículos novos de montadoras habilitadas no programa Mover. O limite será de até R$ 150 mil por automóvel.
O programa será destinado a motoristas de aplicativo e taxistas que atendam às regras definidas pelo governo.
No caso dos apps, será necessário manter cadastro ativo há pelo menos 12 meses e ter realizado ao menos 100 corridas no mesmo aplicativo nesse período.
O cadastro deverá ser feito pela plataforma gov.br/movebrasil, com login da conta Gov.br. Após a inscrição, o motorista receberá resposta em até cinco dias úteis sobre a aprovação para participar do programa.Os financiamentos começam a ser liberados a partir de 19 de junho, quando os motoristas aprovados poderão procurar bancos e concessionárias credenciadas.
O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que os juros serão de até 12,6% ao ano para homens, o equivalente a cerca de 1,05% ao mês.
Para mulheres, a taxa cairá para até 11,6% ao ano, aproximadamente 0,96% ao mês.
As condições ainda dependem de validação do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Segundo o governo federal, o programa terá carência de seis meses para o início do pagamento.Na prática, quem aderir às primeiras etapas do programa começará a pagar as parcelas apenas em 2027.
O modelo foi anunciado pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos.
O prazo máximo do financiamento será de até 72 meses, equivalente a seis anos.
Segundo o governo, as condições foram estruturadas para ampliar o acesso de motoristas de aplicativo e taxistas ao crédito bancário para renovação de frota.
O programa permitirá apenas a compra de carros novos enquadrados como sustentáveis, incluindo modelos flex, híbridos a etanol e elétricos.
Os taxistas precisarão comprovar atividade regular junto à Receita Federal para aderir ao programa.
Já os motoristas de aplicativo deverão comprovar vínculo ativo na mesma plataforma nos últimos 12 meses e mínimo de 100 corridas realizadas no período.
Não será permitido somar viagens feitas em aplicativos diferentes para atingir a exigência mínima.
A aprovação no programa não garante automaticamente o financiamento. A decisão final ficará com os bancos credenciados, responsáveis pela análise de crédito dos motoristas.