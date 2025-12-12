Pop

Temporada 3 de 'Euphoria' ganha primeiro teaser; assista

Nova temporada se passará cinco anos depois do final da última

"Euphoria": terceira temporada estreia em abril de 2026 na HBO Max (Divulgação/HBO Max)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11h18.

Depois de quatro anos de espera, os fãs de "Euphoria" finalmente têm o que comemorar: a terceira temporada da série ganhou, nesta sexta-feira, 12, seu primeiro teaser. A série retorna em Abril de 2026 na HBO Max.

A nova temporada chega mais de quatro anos após o final da segunda temporada. O hiato prolongado se deveu a uma combinação de fatores, incluindo as greves de roteiristas e atores em Hollywood e os compromissos dos atores principais, que se tornaram estrelas no período.

O criador da série Sam Levinson explicou que a série fará um salto temporal de cinco anos. "Cinco anos pareceu um lugar natural porque, se eles tivessem ido para a faculdade, já teriam se formado nesse período", disse o showrunner.

A decisão narrativa permite explorar os personagens em uma nova fase da vida, longe do ambiente escolar que definiu as duas primeiras temporadas. A série acompanha um grupo de adolescentes navegando por um mundo intenso de vício em drogas, sexo, crime e traição, com uma estética visual marcante e performances aclamadas pela crítica.

Sam Levinson se mostrou confiante: "Sinto fortemente que esta é nossa melhor temporada até agora."

Assista ao teaser:

