Quando estreia a segunda temporada de Fallout?

A segunda temporada da adaptação do videogame pós-apocalíptico "Fallout" estreia em 15 dias na Prime Video.

Com Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins e outros no elenco, "Fallout" chega às telinhas dia 17 de dezembro, exclusivamente no streaming.

Quando saem os episódios de 'Fallout'?

A segunda temporada de "Fallout" terá seus episódios disponibilizados semanalmente na Prime Video.

Segundo o streaming, a nova temporada terá oito episódios, com final previsto para 4 de fevereiro de 2026.

A série estará disponível exclusivamente para assinantes em mais de 240 países e territórios. A primeira temporada, que já ultrapassou 100 milhões de espectadores globalmente, segue disponível no catálogo.

Sobre o que é a segunda temporada de 'Fallout'?

Os novos episódios continuam imediatamente após o desfecho da primeira temporada. A trama leva os personagens para a região devastada do Mojave e para a cidade pós-apocalíptica de New Vegas.

Permanecendo fiel ao jogo, o universo é um mundo de contrastes entre privilegiados e desamparados, 200 anos depois do apocalipse nuclear.

Moradores de abrigos luxuosos são obrigados a enfrentar a realidade brutal da superfície, repleta de criaturas mutantes e perigos imprevisíveis.

Além do elenco da primeira temporada, os novos episódios trazem novos nomes como Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin.