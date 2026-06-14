Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir e horários

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos no domingo, 14 de junho, com uma programação que tem campeã do mundo em ação. Ao longo do dia serã realizadas quatro partidas, válidas pelos grupos E e F.

A agenda começa às 14h, com o confronto entre a tetracampeã do mundo Alemanha e Curaçao, estreante em Mundiais, pelo Grupo E.