Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja onde assistir e horários

O domingo terá quatro partidas válidas pelos grupos E e F

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 06h50.

A Copa do Mundo de 2026 segue com a disputa da fase de grupos no domingo, 14 de junho, com uma programação que tem campeã do mundo em ação. Ao longo do dia serã realizadas quatro partidas, válidas pelos grupos E e F.

A agenda começa às 14h, com o confronto entre a tetracampeã do mundo Alemanha e Curaçao, estreante em Mundiais, pelo Grupo E.

Na sequência, às 17h, entram em campo Holanda e Japão, em jogo válido pelo Grupo F, num duelo que promete ser bastante equilibrado.

Mais tarde, às 20h, é a vez de Costa do Marfim e Equador se enfrentarem pelo Grupo E. Este confronto também promete equilíbrio.

Encerrando a rodada do dia, às 23h, jogam Suécia e Tunísia, pelo Grupo F. A partida fecha o domingo de Copa.

Onde assistir ao jogos

14/06

  • 14:00 – Alemanha x Curaçao – CazéTV
  • 17:00 – Holanda x Japão – Globo / SporTV / CazéTV / SBT
  • 20:00 – Costa do Marfim x Equador – Globo / SporTV / CazéTV
  • 23:00 – Suécia x Tunísia – Globo / SporTV / CazéTV

Como baixar a tabela da EXAME

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

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