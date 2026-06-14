Confiança e mutualismo: os pilares que sustentam o seguro de vida

Por Antônio Rezende*

O seguro de vida constitui importante instrumento de proteção patrimonial, estabilidade familiar e gestão de riscos, tendo como um de seus pilares estruturantes o mutualismo, princípio técnico e atuarial essencial para a sustentabilidade do sistema securitário.

Quando esse dever de boa-fé é comprometido, os efeitos ultrapassam a esfera individual do contrato e impactam toda a estrutura de proteção coletiva, pressionando custos e afetando a sustentabilidade do mercado securitário.

O princípio do mutualismo e a diluição de riscos

Por meio dessa lógica, os riscos individuais são diluídos coletivamente entre os segurados, permitindo a formação de reservas capazes de suportar eventos futuros e incertos previamente cobertos em contrato.

É um mecanismo que exige equilíbrio financeiro, previsibilidade estatística e adequada mensuração do risco assumido pelas seguradoras.

Neste cenário, o contrato de seguro é reconhecido juridicamente como contrato de máxima boa-fé (uberrimae fidei), impondo às partes deveres qualificados de transparência, lealdade e cooperação.

A importância da transparência na subscrição

Durante o processo de contratação, cabe ao segurado prestar informações verídicas e completas sobre circunstâncias relevantes para a correta avaliação do risco.

Ao mesmo tempo, à seguradora compete atuar com clareza e observância estrita das coberturas pactuadas.

A fase de subscrição representa uma etapa indispensável para definição das condições contratuais, cálculo atuarial do prêmio e preservação do equilíbrio técnico da carteira.

A omissão de informações relevantes ou declarações inexatas compromete a adequada precificação do risco e produz impactos diretos sobre o sistema mutualista.

Eventuais distorções acabam sendo absorvidas coletivamente pelos demais segurados, pressionando custos, elevando prêmios e reduzindo a previsibilidade necessária ao funcionamento do mercado securitário.

O papel do planejamento e da proteção econômica

Em um momento de aumento da longevidade, maior vulnerabilidade financeira das famílias e crescente necessidade de planejamento patrimonial, o seguro de vida assume papel cada vez mais relevante.

Sua função se torna um instrumento essencial de preservação patrimonial, continuidade financeira e mitigação de riscos sociais.

A solidez desse sistema depende, fundamentalmente, da confiança recíproca entre as partes e da observância rigorosa aos princípios da boa-fé contratual.

Preservar esses fundamentos é condição indispensável para assegurar a estabilidade, a previsibilidade e a sustentabilidade do sistema de proteção coletiva que sustenta o mercado de seguros.

*Antônio Rezende é Vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais da Prudential do Brasil.