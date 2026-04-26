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Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão' na HBO Max?

Novo trailer exibido na CCXP México antecipa clima de guerra e tensão; prévia chega ao público geral nesta segunda-feira, 27

Rhaenyra Targaryen: personagem interpretada por Emma Darcy é uma das protagonistas da série (Warner/HBO/Divulgação)

Rhaenyra Targaryen: personagem interpretada por Emma Darcy é uma das protagonistas da série (Warner/HBO/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 26 de abril de 2026 às 13h14.

Os fãs de “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") já estão na contagem regressiva para a terceira temporada, prevista para estrear no verão do hemisfério norte. Apesar da proximidade, a HBO Max ainda não confirmou a data oficial de lançamento.

A expectativa aumentou após a exibição de um novo trailer durante a CCXP México. O vídeo foi apresentado em um painel com os atores Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Fabien Frankel (Criston Cole) e será divulgado ao público geral nesta segunda-feira, 27.

Quando estreia a 3 temporada de 'A Casa do Dragão'?

Ainda não há uma data exata confirmada para a estreia da terceira temporada de “A Casa do Dragão”. O que se sabe até agora é que os novos episódios chegam em junho deste ano.

Sobre o que é “A Casa do Dragão”?

Derivada de “Game of Thrones”, a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen. A trama começa com o reinado de Viserys I e a escolha de sua filha, Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.

A situação muda quando o rei se casa com Alicent Hightower, o que coloca em xeque a sucessão. A partir daí, surgem divisões entre os apoiadores de Rhaenyra e os aliados de Alicent, dando origem ao conflito entre Pretos e Verdes.

Na segunda temporada, a rivalidade se intensifica e evolui para uma guerra aberta entre as casas, com batalhas, alianças e dragões moldando o destino de Westeros.

'A Casa do Dragão' vai ter uma 4ª temporada?

A série já foi renovada para a quarta e última temporada, prevista 2028.

 

Acompanhe tudo sobre:SériesHBOHBO MaxGame of ThronesHouse of the Dragon

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