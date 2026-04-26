Quando estreia a 3ª temporada de 'A Casa do Dragão' na HBO Max?

Os fãs de “A Casa do Dragão” ("House of the Dragon") já estão na contagem regressiva para a terceira temporada, prevista para estrear no verão do hemisfério norte. Apesar da proximidade, a HBO Max ainda não confirmou a data oficial de lançamento.

A expectativa aumentou após a exibição de um novo trailer durante a CCXP México. O vídeo foi apresentado em um painel com os atores Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) e Fabien Frankel (Criston Cole) e será divulgado ao público geral nesta segunda-feira, 27.

Quando estreia a 3 temporada de 'A Casa do Dragão'?

Ainda não há uma data exata confirmada para a estreia da terceira temporada de “A Casa do Dragão”. O que se sabe até agora é que os novos episódios chegam em junho deste ano.

Sobre o que é “A Casa do Dragão”?

Derivada de “Game of Thrones”, a série acompanha a disputa pelo poder dentro da Casa Targaryen. A trama começa com o reinado de Viserys I e a escolha de sua filha, Rhaenyra, como herdeira do Trono de Ferro.

A situação muda quando o rei se casa com Alicent Hightower, o que coloca em xeque a sucessão. A partir daí, surgem divisões entre os apoiadores de Rhaenyra e os aliados de Alicent, dando origem ao conflito entre Pretos e Verdes.

Na segunda temporada, a rivalidade se intensifica e evolui para uma guerra aberta entre as casas, com batalhas, alianças e dragões moldando o destino de Westeros.

'A Casa do Dragão' vai ter uma 4ª temporada?

A série já foi renovada para a quarta e última temporada, prevista 2028.