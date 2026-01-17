Nova série de 'Game of Thones' estreia neste domingo; veja tudo que sabemos

Os fãs do universo de "Game of Thrones" podem comemorar: a série "O Cavaleiro dos Sete Reinos" tem estreia marcada para o próximo domingo, 18 de janeiro de 2026 na HBO e na plataforma de streaming HBO Max.

Veja tudo o que sabemos sobre o spin-off:

A trama de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

A trama se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de "Game of Thrones" e cerca de 72 anos depois da série "A Casa do Dragão", em um período pacífico de Westeros.

O foco da história é a dupla improvável formada pelo cavaleiro andante Ser Duncan, conhecido como “Dunk”, e seu jovem escudeiro apelidado de “Egg”.

Ao contrário das intrigas de poder e guerras pelo Trono de Ferro que marcaram as séries anteriores, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" explora as aventuras e provações desses dois personagens enquanto viajam pelos Sete Reinos, enfrentando desafios e pequenas desventuras locais.

A história é baseada na série "As Aventuras de Dunk e Egg", escritas por George R. R. Martin. Essas histórias são tradicionalmente mais leves do que as narrativas sangrentas de "Game of Thrones".

Quem está no elenco de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'?

Peter Claffey como Dunk – um cavaleiro de origem humilde em busca de glória e propósito;

Dexter Sol Ansell como Egg, escudeiro de Dunk;

Finn Bennett como Príncipe Aerion Targaryen, um príncipe da dinastia Targaryen e irmão mais velho de Egg;

Bertie Carvel como Príncipe Baelor Targaryen, herdeiro do Trono de Ferro e Mão do Rei Daeron II;

Tanzyn Crawford como Tanselle, uma marionetista dornesa.

Quando estreia a nova série de 'Game of Thrones'?

A HBO confirmou que O Cavaleiro dos Sete Reinos estreia no domingo, 18 de janeiro de 2026, nos Estados Unidos, na plataforma de streaming HBO Max. A primeira temporada terá seis episódios, lançados semanalmente aos domingos.

No Brasil, porém, a estreia acontece na madrugada de segunda-feira, 19, por causa do fuso horário. O primeiro episódio estará disponível a partir da 1h da manhã (horário de Brasília) do dia 19 de janeiro, também na HBO Max.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos' vai ter 2ª temporada?

Antes mesmo da estreia da primeira temporada, "O Cavaleiro dos Sete Reinos" já foi renovado para uma segunda temporada, com previsão de lançamento em 2027.

Quando estreiam os episódios da nova série de 'Game of Thrones'?

Seguindo a tradição das grandes séries da emissora, o spin-off de "Game of Thrones" será lançado aos domingos e terá um episódio por semana: