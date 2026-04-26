'Ruptura': Adam Scott diz que sabe o final da série e promete surpresas na 3ª temporada

O ator Adam Scott afirmou que já sabe como será o desfecho de “Ruptura” ("Severance", no original em inglês), uma das séries de maior sucesso da Apple TV+. Em entrevista à revista Variety, ele antecipou algumas novidades para a terceira temporada da série, que ainda não tem data de estreia confirmada.

“Eu sei tudo o que está acontecendo”, disse Scott ao comentar seu envolvimento com a produção. Além de protagonista, ele também atua como produtor executivo e acompanha de perto o desenvolvimento da história ao lado dos roteiristas e do criador, Dan Erickson.

O ator também demonstrou entusiasmo com os próximos episódios. “Vai ser ótimo. Tem muitas surpresas. Mal posso esperar para começar a filmar”, afirmou. Segundo ele, o elenco está ansioso para retomar os trabalhos após mais de dois anos desde o fim das filmagens da segunda temporada.

Os fãs ficaram surpresos ao descobrir que o ator e cineasta Ben Stiller, que também atua como produtor executivo e dirigiu episódios anteriores da série, não vai retornar como diretor na terceira temporada de “Ruptura”.

Na entrevista à Variety, Adam Scott afirmou, no entanto, que o colega segue participando ativamente dos bastidores. “Ben ainda está muito envolvido na série. Vai ser ótimo”, disse.

O sucesso de 'Ruptura'

As duas primeiras temporadas de “Ruptura” acumularam reconhecimento da indústria: foram 41 indicações ao Emmy Awards, com 10 vitórias. Para Adam Scott, o desempenho está ligado à forma como a série equilibra conceito e emoção. “Em algo com um conceito tão alto como ‘Severance’, precisa haver um elemento emocional com o qual o público possa se conectar”, disse à Variety.

O ator também comparou a produção a títulos cult como “Twin Peaks” e destacou o papel do mistério na narrativa. “Há muito poder em não saber”, afirmou, citando ainda o final de “The Sopranos” como referência.

Na entrevista, Scott relembrou o processo para conquistar o papel e afirmou que precisou provar que era capaz de assumir um personagem mais dramático após anos na comédia, especialmente depois do fim de “Parks and Recreation”.

“Não sei se classificaria como uma batalha, mas com certeza tive que provar que conseguia fazer isso”, afirmou. Ele também destacou que o projeto representou uma virada na carreira. “Parecia um personagem complexo em um mundo complexo — e uma aventura.”

Scott ainda comentou os bastidores de cenas marcantes da série, como as transições de personalidade de Mark Scout para Mark S. no elevador. Segundo ele, os movimentos foram ensaiados repetidas vezes até encontrar o tom ideal. “Devemos ter feito isso centenas de vezes até chegar a algo que funcionasse”, disse.

Sobre o que é 'Ruptura'?

“Ruptura” acompanha funcionários da empresa Lumon Industries que passam por um procedimento capaz de separar completamente suas memórias pessoais das profissionais.

O protagonista Mark Scout, vivido por Adam Scott, lidera uma equipe formada por Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry), todos submetidos ao mesmo processo.

Dentro do escritório, eles não têm acesso a nenhuma lembrança da vida fora dali — e, quando estão fora, não sabem o que fazem no trabalho.

A trama se desenrola a partir desse experimento, explorando as consequências dessa divisão na identidade dos personagens e levantando questões sobre controle, rotina e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.