'The White Lotus' anuncia novos nomes no elenco da 4ª temporada

A quarta temporada de "The White Lotus" ganhou novos nomes no elenco. A HBO confirmou a participação de Helena Bonham Carter e outros seis atores na nova fase da série, que já iniciou suas gravações na França. Até o momento, a produção ainda não tem data de estreia definida.

Além de Helena Bonham Carter, o elenco da quarta temporada contará com Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina e AJ Michalka.

O que esperar da nova temporada de 'The White Lotus'

Criada por Mike White, a série "The White Lotus" acompanha diferentes grupos de hóspedes endinheirados durante estadias em resorts da luxuosa rede White Lotus.

A proposta combina sátira social, drama e humor ácido, mostrando como conflitos pessoais, segredos e tensões emergem por trás do cenário paradisíaco.

Assim como nas temporadas anteriores, ambientadas no Havaí, na Sicília e na Tailândia, a quarta fase deve explorar dinâmicas de poder, privilégios e relações humanas, agora em um novo contexto europeu.

Onde assistir 'The White Lotus'?

As três primeiras temporadas de "The White Lotus" estão disponíveis na HBO Max.