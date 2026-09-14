Quem vence o Emmy 2026? Os favoritos nas principais categorias

A 78ª edição do Emmy Awards chega ao Peacock Theater, em Los Angeles, nesta segunda-feira, 14. Acompanhada por discussões que vão além das telas, como sempre.

A começar pela diversidade, é o menor índice de diversidade racial dos últimos 15 anos. Foram apenas 22 pessoas não brancas ou estrangeiras indicadas nas categorias de atuação e apresentação, segundo levantamento do site Deadline. A queda gerou críticas públicas até do presidente da Academia de Artes e Ciências Televisivas, Cris Abrego, que reconheceu um retrocesso diante do volume de produções diversas e globais que acabaram de fora da lista.

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Apesar dos tropeços da Academia nas escolhas de elenco, o ano nas telas foi marcado pela força de roteiros originais e conceitos inovadores que oxigenaram o streaming. Títulos como Pluribus, Widow’s Bay e DTF St. Louis chegaram ditando o ritmo das conversas ao unir narrativas fora do lugar-comum a atuações impecáveis. É uma fórmula de frescor que o ecossistema de plataformas tanto precisava.

Ao mesmo tempo, a premiação serve de palco para a despedida e a coroação de produções consagradas que encerram ciclos marcantes na TV, como Hacks e The Bear.

Entre o favoritismo de fenômenos inéditos e a despedida de gigantes da comédia e do drama, fiz uma análise das categorias mais disputadas do Emmy 2026 — e quem deve vencê-las neste ano. Confira:

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Quem vence o Emmy de 2026?

Melhor Série de Drama

Quem vai ganhar: The Pitt (HBO Max)

Quem corre por fora: Pluribus (Apple TV)

Líder absoluta em indicações nesta edição, com 25 nomeações, The Pitt é a favorita de 2026 e deve repetir o feito da temporada de estreia. O drama médico conquistou tanto a crítica quanto o público, e no segundo ano, segue com um roteiro ágil, ótimas atuações e uma produção poderosa.

Ainda assim, a competição é mais acirrada com Pluribus. A produção da Apple TV é, entre todas as indicadas, a aposta mais original e ousada (em roteiro, sobretudo). Rhea Seehorn deu alma à série, marcou o ritmo e o tom da história e fez da série, junto à qualidade técnica característica do catálogo da plataforma, uma das mais criativas da safra.

Atuações em Drama

Melhor Ator em Série de Drama: Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Melhor Atriz em Série de Drama: Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)

Na categoria masculina, Noah Wyle desponta como a escolha mais sólida. Não é a primeira vez: ele repete a excelente atuação da primeira temporada nesta segunda. Já na disputa feminina, Rhea Seehorn é a grande favorita, e merece levar o prêmio. Entregou uma das atuações mais elogiadas do ano na televisão.

Categorias de Comédia ou Musical

Melhor Série de Comédia ou Musical

Quem pode dar a volta por cima: Hacks (HBO Max)

Quem deve levar: Widow’s Bay (Apple TV+)

Na temporada final, Hacks mostrou que será lembrada por muitos anos. A produção da HBO Max chega com o trunfo de ter equilibrado, como poucas na atualidade, um humor genuinamente engraçado e um desenvolvimento profundo e emocionante de seus personagens. Em cinco temporadas, conseguiu trazer temas atuais, multigeracionais, e colocou um necessário protagonismo feminino no streaming. Não me surpreende se, de surpresa, levar o prêmio.

Mas há de se reconhecer, a novidade Widow’s Bay não tem como não ser favorita ao prêmio. A série da Apple TV tornou-se um fenômeno pelo tom inovador, construção narrativa precisa e ritmo criativo impecável. E claro: a construção do humor é de se reverenciar.

Atuações em Comédia

Melhor Ator em Série de Comédia: Matthew Rhys — Widow's Bay (Apple TV+)

Melhor Atriz em Série de Comédia: Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Repetindo um pouco do que foi dito acima, Matthew Rhys surge como o nome mais forte da categoria masculina. O que fez em Widow's Bay é uma prova de versatilidade com bom timing cômico. Entre as atrizes, Jean Smart figura mais uma vez como a favorita. E merece coroar o encerramento da jornada de sua personagem em Hacks com mais um show de interpretação.

Categorias de Série Limitada, Antologia ou Telefilme

Melhor Série Limitada ou Antologia

Quem disputa forte: Treta (Netflix)

Quem deve ganhar: DTF St. Louis (HBO Max)

Enquanto a segunda temporada de Treta conseguiu manter o sarrafo alto e a energia da franquia que conquistou prêmios em anos anteriores, a aposta mais certeira da noite é DTF St. Louis. A minissérie da HBO Max traz uma abordagem inovadora do tema, engraçada e cheia de química por parte do elenco principal. Ainda que a disputa ali seja acirrada, já posso dizer: é a produção mais redonda da categoria.

Atuações em Minisséries e Telefilmes

Melhor Ator em Série Limitada ou Telefilme: Oscar Isaac — Treta (Netflix)

Oscar Isaac — (Netflix) Melhor Atriz em Série Limitada ou Telefilme: Sarah Snook — All Her Fault (Prime Video)

Oscar Isaac aparece como a maior força entre os atores principais pelo trabalho na segunda temporada de Treta. O tom da série, os bons diálogos e a intensidade do roteiro passam por ele com maestria. Do lado feminino, sinto que posso estar errada, mas acredito que Sarah Snook é a favorita. Ela entrega uma performance dramática intensa em All Her Fault, e reafirma presença entre os principais nomes da televisão atual.