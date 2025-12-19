O último fim de semana antes do Natal traz boas oportunidades para começar a maratona de filmes e séries no fim de ano. E o streaming está lotado de novos lançamentos.

Na Netflix, estreia a quinta temporada de Emily em Paris — dessa vez em Roma. A personagem de Lily Collins embarca no comando da filial da Agence Grateau na Itália, enquanto vive um novo romance. Quando tudo se encaixa fora de Paris, uma ideia de trabalho sai pela culatra, e as consequências se transformam em desilusões amorosas e reveses na carreira.

Já a HBO Max traz o último episódio da primeira temporada de I Love LA. Criada e estrelada por Rachel Sennott, a série é uma boa combinação de humor ácido com relacionamentos, amizades e sucesso.

Separamos abaixo os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana antes do Natal. Confira:

Emily em Paris (Netflix)

Emily está de volta a Netflix para a quinta temporada, agora em Roma. Buscando estabilidade, ela se entrega ao novo estilo de vida na capital italiana, até que um grande segredo ameaça um de seus relacionamentos mais próximos. Lidando com o conflito com honestidade, Emily emerge com conexões mais profundas, clareza renovada e pronta para abraçar novas possibilidades.

I Love LA (HBO Max)

Um grupo de amigos muito unidos se reúne após anos de separação. Eles lidam com as complexidades da ambição, dos relacionamentos e de como o tempo os transformou.

A temporada já está completa na HBO Max.

Fallout (Prime Video)

Na segunda temporada da série, Maximus foi aclamado como herói pela Irmandade do Aço (que tomou a Fusão Fria para si), mas seu olhar final é de desilusão. Lucy e o Ghoul formaram uma aliança improvável. Ela, agora endurecida pelo Ermo, decide seguir Cooper para caçar os responsáveis — começando pelo seu próprio pai.

Columbus (Mubi)

O coreano Jin se vê sozinho em Columbus quando seu pai, um renomado estudioso de arquitetura, entra em coma na cidade. Ele conhece Casey, uma jovem amante de arquitetura, que lhe apresenta as construções modernistas do local ao mesmo tempo em que discutem as relações conflitantes com seus pais. Jin se sente preso ao ficar do lado do pai enquanto Casey não quer sair da cidade por causa dos problemas da mãe com as drogas.

1975: o ano do colapso (Netflix)

Este documentário de Morgan Neville, vencedor do Oscar, mostra como a revolução social e política de 1975 inspirou uma onda de filmes revolucionários nos EUA.