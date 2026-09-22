Que horas estreia o episódio 2 da 6ª temporada de 'Slow Horses'?

O episódio 2 da sexta temporada de Slow Horses chega ao Apple TV+ nesta quarta-feira, 23. A série, estrelada por Gary Oldman, mantém o formato de lançamento semanal adotado pela plataforma, com um novo capítulo a cada quarta-feira.

No Brasil, o episódio está previsto para ficar disponível às 4h da manhã, no horário de Brasília. O horário corresponde ao lançamento informado para o serviço nos Estados Unidos, às 3h da manhã no horário do leste do país.

A sexta temporada começou em 16 de setembro e terá seis episódios, com o último previsto para 21 de outubro.

O que esperar da 6ª temporada de Slow Horses?

A nova leva de episódios adapta elementos dos livros Joe Country e Slough House, de Mick Herron. A trama acompanha novamente os agentes do Slough House, departamento que reúne integrantes do serviço de inteligência britânico que foram afastados de funções consideradas mais importantes.

Gary Oldman retorna como Jackson Lamb, enquanto Olivia Cooke também está de volta ao elenco. A temporada parte de uma situação em que os chamados Slow Horses ficam em fuga, enquanto Diana Taverner os envolve em um conflito de retaliação e vingança.

Para quem quiser acompanhar a produção desde o início, a nova temporada dá continuidade à história apresentada nos cinco anos anteriores.

Quando saem os episódios?

A Apple TV+ disponibiliza um episódio por semana. Depois do lançamento do segundo capítulo, a programação segue às quartas-feiras até o episódio final, em 21 de outubro.

A série já tem uma sétima temporada confirmada. A próxima leva terá seis episódios e será baseada em Bad Actors, também de Mick Herron.

A série é uma das principais produções do calendário do Apple TV+. Veja também os lançamentos do Apple TV+ em setembro de 2026 e confira quando estreou a nova temporada de “Slow Horses”.