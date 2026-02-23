Pop

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': final revela segredos de Dunk e Egg

Episódio final da primeira temporada inclui cenas inéditas e sugere que Dunk pode mentir sobre ter sido nomeado cavaleiro.

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': entenda o final da primeira temporada (HBO/Warner/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 11h33.

O sexto e último episódio da primeira temporada de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", intitulado “The Morrow”, foi exibido neste domingo, 23. O capítulo final adiciona cenas que não estão presentes no livro O Cavaleiro Andante, de George R. R. Martin.

A adaptação é baseada na série de livros As Aventuras de Dunk e Egg e acompanha os personagens Dunk e Egg. Segundo o showrunner Ira Parker, as inclusões não contradizem o texto original.

Flashback levanta dúvida sobre título de Dunk

Um dos trechos inéditos mostra um flashback de Dunk ao lado de Ser Arlan de Pennytree, seu mentor. Na cena, Arlan está debilitado, e Dunk questiona por que nunca foi nomeado cavaleiro.

Nos livros, Dunk afirma ter sido armado cavaleiro pouco antes da morte de Arlan, sem testemunhas além de “um robin em uma árvore”. Durante um torneio em Ashford Meadow, ele não consegue comprovar a nomeação.

A série apresenta indícios de que Dunk pode ter sido apenas escudeiro. Em um episódio anterior, ele hesita ao nomear Raymun Fossoway cavaleiro antes do Trial of Seven.

Parker afirmou que a produção optou por manter a ambiguidade. Segundo ele, a abordagem segue a preferência de George R. R. Martin e não confirma explicitamente se Dunk foi nomeado cavaleiro.

Egg deixa a família sem autorização

Outra mudança relevante envolve Egg, revelado como príncipe da Casa Targaryen. Após o Trial of Seven, seu pai, Maekar, recusa a proposta de permitir que o filho viaje com Dunk.

No livro, Egg reaparece informando que o pai autorizou a viagem. A série, no entanto, mostra Maekar deixando Ashford sem perceber o desaparecimento do filho.

A cena indica que Egg teria partido sem consentimento. Parker declarou que a decisão reforça características do personagem e não altera os eventos descritos na obra.

Vai ter segunda temporada?

A segunda temporada, baseada em The Sworn Sword, já foi confirmada e tem estreia prevista para 2027.

