Feriados e datas comemorativas de setembro de 2023

O mês de setembro é marcado pela volta dos feriados do segundo semestre e as datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Amazônia (5), Dia da Árvore (21) e Equinócio da Primavera (23). Além disso, o mês também conta com um feriado prolongado, que cairá em uma quinta-feira.

Para além das dias relacionados ao meio ambiente, setembro também é um período de datas nacionais. Comemora-se o Dia da Independência do Brasil (7), feriado no País, Dia da oficialização da letra do hino nacional (6) e Dia dos símbolos nacionais (18).

Dia 7 de setembro é feriado obrigatório?

As empresas que concederem o feriado prolongado a seus trabalhadores permitirão folgas nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro (sábado e domingo). O feriado, no entanto, é somente no dia 7; dia 8 é um ponto facultativo.

Veja os feriados e as datas comemorativas de setembro

1 de setembro - Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista

Dia do florista e Dia do repórter fotográfico 3 de setembro - Dia do biólogo, Dia do guarda civil e Dia das organizações populares

5 de setembro - Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística

Quais são os próximos feriados de 2023?

12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

2 de novembro (quinta-feira) - Finados

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República

20 de novembro (segunda-feira) - Dia da Consciência Negra (feriado municipal)

25 de dezembro (segunda-feira) - Natal

Quais serão os próximos feriados prolongados de 2023?

Quando se inicia a Primavera?

No Hemisfério Sul, a Primavera se inicia entre os dias 21 e 23 de setembro. Neste ano, ela se inicia no dia 23 de setembro.