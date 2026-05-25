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Congo ultrapassa 900 casos suspeitos ou confirmados de ebola, diz OMS

Organização Mundial da Saúde afirma que confrontos armados prejudicam rastreamento e atendimento na província de Ituri

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08h12.

A República Democrática do Congo já soma mais de 900 casos suspeitos ou confirmados de ebola, incluindo 101 infecções confirmadas em laboratório, informou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

O avanço da doença ocorre em meio à crise humanitária e ao aumento da violência na província de Ituri, apontada como epicentro do surto.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que os confrontos armados têm dificultado o trabalho de equipes médicas e humanitárias na região.

"A violência está obrigando as pessoas a fugir, incluindo trabalhadores de saúde e humanitários, o que está dificultando gravemente os esforços para ampliar o rastreamento de contatos do ebola e identificar as infecções com a antecedência suficiente para fornecer apoio", disse Tedros.

Segundo a OMS, uma em cada quatro pessoas em Ituri depende atualmente de assistência humanitária, enquanto uma em cada cinco vive deslocada dentro do próprio país.

O cenário tem comprometido ações consideradas essenciais para conter o avanço do vírus, como rastreamento de contatos, identificação precoce de casos e atendimento médico.

O governo congolês informou no sábado que a epidemia, declarada oficialmente em 15 de maio, já provocou 204 “mortes prováveis”.

*Com EFE 

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