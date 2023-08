Quando é o próximo feriado? Setembro tem um prolongado; veja quando

O mês de setembro é marcado pela volta dos feriados do segundo semestre. Com o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, caindo em uma quinta-feira, além de ter uma folga, o feriado também será prolongado.

Comemorando o seu 201 anos, a data é marcada por diversos desfiles e festividades ao redor do país.

O que aconteceu no dia 7 de setembro?

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro 1º, então Imperador do Brasil, proclamou o grito de independência consolidando o Brasil como uma nação independente. O país era colônia de Portugal, ou seja, seu território pertencia ao país europeu.

Após diversas revoltas separatistas, destacando a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, o desejo dos brasileiros de tornar o Brasil um país próprio, foi aumentando a cada dia.

O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país é que a partir dessa data que se fundou o Brasil de fato. Apesar das informações de que a grito da Independência de Dom Pedro I teria sido as margens do Rio Ipiranga, os historiadores atualmente não têm certeza se esse fato ocorreu.

Dia 7 de setembro é feriado obrigatório?

As empresas que concederem o feriado prolongado a seus trabalhadores permitirão folgas nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro (sábado e domingo). O feriado, no entanto, é somente no dia 7; dia 8 é um ponto facultativo.

Quais são os próximos feriados de 2023?

12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

2 de novembro (quinta-feira) - Finados

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República

20 de novembro (segunda-feira) - Dia da Consciência Negra (feriado municipal)

25 de dezembro (segunda-feira) - Natal

Quais serão os próximos feriados prolongados de 2023?

Quando se inicia a Primavera?

No Hemisfério Sul, a Primavera se inicia entre os dias 21 e 23 de setembro. Neste ano, ela se inicia no dia 23 de setembro.