Conheça as datas comemorativas e feriados de setembro de 2022

O mês de setembro marca as comemorações relacionadas ao Dia da Independência (7), e início da Primavera (22). Além disso, em setembro celebram datas relacionadas à cultura e que promovem discussões em várias frentes.

Destaca-se o Dia da Amazônia (5), trazendo um debate a cerca do desmatamento e preservação da flora brasileira, o Dia da Televisão (12) e do Radio (25), que marcam uma era importante no campo da comunicação, o Dia internacional da Democracia (15), lembrando o direito do cidadão de exercer o seu voto, entre outras.

No campo religioso, destaca-se o dia de São Cosme e Damião (27), data tradicional na cultura brasileira e o dia da Bíblia (30) e da Cruz (14), importantes símbolos da igreja católica.

Em setembro também vale lembrar do Dia da Sorvete (23) e Dia do Cachorro Quente (9), que são alimentos populares no mundo inteiro. Também temos o Dia dos Primos (26), Dia do Irmão (5) e Dia dos filhos (23), relacionadas ao campo familiar.

O que é aconteceu no dia 7 de setembro?

No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro 1º, então Imperador do Brasil, proclamou o grito de independência consolidando o Brasil como uma nação independente. Após um projeto de lei federal, de 1946, a data foi intitulada como feriado nacional.

Quando se inicia a Primavera?

No Hemisfério Sul, a Primavera se inicia entre os dias 21 e 22 de setembro. Neste ano, ela se inicia no dia 22 de setembro.

Veja os feriados e datas comemorativas de setembro

05/09 - Dia da Amazônia

05/09 - Dia do Irmão

07/09 – Dia da independência

09/09 - Dia do Cachorro Quente

14/09 – Dia da Cruz

14/09 – Dia do Frevo

15/09 – Dia internacional da Democracia

18/09 – Dia da Televisão

19/09 – Dia do Teatro

21/09 – Dia da árvore

21/09 – Dia do adolescente

21/09 – Dia da Paz

22/09 – Inicio da Primavera

23/09 – Dia dos filhos

23/09 – Dia do Sorvete

25/09 – Dia do Rádio

26/09 – Dia dos primos

27/09 - Dia de São Cosme e Damião

29/09 – Dia são Miguel, Gabriel, Rafael – Arcanjos

29/09 – Dia Mundial do Coração

30/09 – Dia da Bíblia

