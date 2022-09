Dia do irmão: entenda a origem da data comemorativa de 5 de setembro

Nesta segunda-feira, 5, é celebrado o Dia do Irmão, uma data para lembrar a importância daqueles que são nossos amigos de sangue. Apesar de tradicionalmente ser celebrado em 5 de setembro no Brasil, não há um registro que oficialize a data no país.

Qual a origem do dia dos irmãos?

A data surgiu em homenagem a Madre Teresa de Calcutá, falecida nesta data em 1997. A celebração do dia dos irmãos é realizada desde 2007, data que completou 10 anos de sua morte.

Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, ou ‘Madre Tereza de Calcutá’ foi uma freira católica que dedicou sua vida a ajudar doentes e pobres em diversos lugares no mundo. Ela faleceu em Calcutá na Índia e sua canonização ocorreu em 2016.

A relação da morte de Madre Tereza com o Dia dos Irmãos se mistura. Em alguns lugares, a data é celebrada para homenagear a santa, já em outros, para homenagear os irmãos.

5 frases de pensadores sobre irmãos

Um irmão pode não ser um amigo, mas um amigo será sempre um irmão. - Beijamim Franklin

Aprendemos a voar como os pássaros e a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. – Martin Luther King

Se você tratar as pessoas como irmãos ou irmãs, eles respondem de acordo. – Dalai Lama

Melhores amigos, na verdade, são irmãos que por algum erro não caíram na nossa família. - Chorão

Sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para viverem como irmãos. – Nelson Mandela

