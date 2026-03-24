Do delivery ao restaurante: 25 menus para a Páscoa

A Páscoa em São Paulo inspira restaurantes de diferentes estilos a criarem menus especiais que vão do tradicional bacalhau a releituras criativas com frutos do mar, cordeiro e massas artesanais. Casas renomadas e endereços queridinhos da cidade apostam em pratos exclusivos para a data, combinando ingredientes clássicos com técnicas contemporâneas e propostas autorais.

Seja para um almoço fora de casa, um brunch sofisticado ou para encomendar e celebrar em família, as opções percorrem diferentes cozinhas — da portuguesa à italiana, passando pela brasileira e mediterrânea — e prometem transformar a ocasião em uma experiência gastronômica completa. Confira.

Parigi

Parigi: Carré de Cordeiro (R$ 235), preparado ao molho roti e acompanhado de purê de ervilhas e mini cenouras glaceadas (Divulgação/Divulgação)

Para celebrar a Páscoa, o Bistrot Parigi, restaurante do Grupo Fasano localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim, apresenta duas receitas pensadas especialmente para a ocasião. Entre as novidades, o Lombo de Bacalhau (R$ 299), é servido com legumes à provençal e emulsão de manjericão. Outra opção é o Carré de Cordeiro (R$ 235), preparado ao molho roti e acompanhado de purê de ervilhas e mini cenouras glaceadas.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9440. WhatsApp: (11) 96631-7303. Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 18h.

Fasano

Fasano: Carré de Cordeiro (R$ 299), assado em crosta verde e servido com creme de abobrinha recheada com muçarela (Divulgação/Divulgação)

Assinado pelo chef Luca Gozzani, o menu de Páscoa apresenta um novo prato principal e uma sobremesa. O destaque da data é o Carré de Cordeiro (R$ 299), assado em crosta verde e servido com creme de abobrinha recheada com muçarela. Para finalizar, a Moelleux di Cioccolato (R$ 64), preparada com amêndoas, crumble de especiarias e sorvete de leite.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 - Hotel Fasano - Jardim Paulista. Telefone: (11) 3896-4000. Horário: De segunda a quarta, das 19h à 00h. Quinta a sábado, das 19h à 01h. Domingo, das 12h às 17h.

Bacalhau, Vinho & Cia

Bacalhau Vinho e Cia: Bacalhau a João do Grão (Johnny Mazzilli /Divulgação)

A novidade para a Páscoa deste ano é a releitura de uma receita clássica, criada pelo centenário estabelecimento de Lisboa chamado Restaurante João do Grão. Servido especialmente durante a Semana Santa, o Bacalhau à João do Grão (de R$ 475 a R$ 1.090) leva lombo de Gadus Morhua pré-cozido e assado no forno com azeite de oliva, acompanhado de grão-de-bico, brócolis, batatas, cebolas e tomates assados, finalizado com alho confitado e ovos cozidos. Pensado para compartilhar, o prato estreia no cardápio em diferentes tamanhos, servindo grupos de três a sete pessoas.

Além da nova receita, o restaurante apresenta um menu especial sob encomenda (R$ 520 para 2 a 3 pessoas; R$ 990 para 5 a 6 pessoas), pensado para famílias que desejam desfrutar a celebração no conforto do lar, com praticidade e sem abrir mão do autêntico sabor lusitano.

Serviço: Avenida Pacaembu, 71 – Barra Funda. Telefone: (11) 3666-0381. WhatsApp: (11) 3826-7634. Email: contato@bacalhauevinho.com.br Horário de funcionamento: Segunda-feira, das 11h30 às 16h. Terça-feira a sábado, das 11h30 às 23h. Domingo, das 11h30 às 17h.

Tasca da Esquina

Entre as opções preparadas especialmente para a data está o Bacalhau ao Forno, que serve quatro pessoas, preparado com lombo de bacalhau, cebola caramelizada e batatas assadas (R$ 980). Outra sugestão é o Bacalhau com Natas, também para quatro pessoas (R$ 740), receita tradicional portuguesa que combina bacalhau desfiado, batatas e um creme aveludado gratinado no forno.

Além das opções para levar para casa, a Tasca da Esquina também preparou um prato especial para o mês de março. Até o dia 5 de abril, data em que se comemora a Páscoa, a casa serve a Caldeirada de Bacalhau. O prato, que serve duas pessoas, traz caldeirada de bacalhau com batata-doce assada e folhas de salsa, e estará disponível no menu por R$ 450 durante o período.

As encomendas podem ser retiradas diretamente no restaurante na Sexta-feira Santa (03/04) ou no Domingo de Páscoa (05/04), entre às 10h e 12h. Os pedidos podem ser feitos diretamente com a equipe da casa, por telefone ou WhatsApp.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 197, Jardim Paulistano, São Paulo – SP. (11) 3262-0033

Adega Santiago

A Adega Santiago, uma das casas do grupo comandado por Ipe Moraes, prepara sugestões especiais para a Páscoa. Nas unidades da marca, o destaque é o inédito Lombo de Bacalhau Confitado com Broa de Milho (R$ 169 na Sampaio Vidal e Melo Alves; R$ 179 no Cidade Jardim e no Rio de Janeiro), servido acompanhado de cogumelos, espinafre fresco e batatas rústicas. O peixe é lentamente confitado no azeite, em baixa temperatura, até atingir textura macia e suculenta, e finalizado com farofa de broa que acrescenta crocância ao prato.

Já na Adega Santiago Asador, instalada no Shops Jardins e dedicada aos preparos na parrilla, o menu de Páscoa traz, além do Lombo Confitado (R$ 179), o Bacalhau na Brasa (R$ 520, para duas pessoas), servido com batatas ao murro e brócolis, que valoriza o sabor do peixe e o toque da grelha.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – Cidade Jardim. Tel. (11) 3758-4446. Horários: Segunda e Terça, das 12h às 16h e 18h às 23h. Quarta e Quinta, das 12h às 23:00. Sexta e Sábado, das 12h às 0h. Domingo,das 12h às 22h. Adega Santiago Melo Alves: Rua Dr. Melo Alves, 728 – Cerqueira César. Tel. (11) 3061-3323. Horários: Segunda a Quarta, das 12h às 15h e 18h às 23h. Quinta, das 12h às 23h. Sexta e Sábado, das 12:00 às 0h. Domingo, das 12h às 22h. Adega Santiago Sampaio. Rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jardim Paulistano. Tel. (11) 3081-5211. Horários: Segunda a Quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta e Sábado, das 12h às 0h. Domingo, das 12h às 22h. Adega Santiago Asador. Rua Haddock Lobo, 1626 – Jardins, São Paulo. Tel.: (11) 3198-8258. Horários: Segunda a quinta, das 12h às 23h. Sexta e Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h.

Casa Europa

Referência no Jardim Paulistano e um dos endereços mais tradicionais do grupo de Ipe Moraes, a Casa Europa combina receitas clássicas e contemporâneas da cozinha italiana em um ambiente que segue a cartilha do grupo: rústico-chique, elegante e acolhedor, em sintonia com a Adega Santiago, o Taberna 474 e o recém-aberto Bar Europa. Especialmente para a Semana da Páscoa, de 23 a 30 de abril, a casa traz o Bacalhau ao Forno (R$ 169). O preparo segue a tradição da cozinha portuguesa, servido com brócolis, batatas rústicas, cebola caramelizada e ovo cozido.

Serviço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726 - Jardim Paulistano. Tel. (11) 3063-5577. Horários: Segunda a quinta, das 12h às 15h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 22h.

Clandestina

Clandestina: Pirarucu ao forno gratinado com broa de milho e salada de PANCs (Helena Rubano/Divulgação)

Para celebrar o almoço de Páscoa, no domingo, 5, a chef Bel Coelho prepara um menu especial no Clandestina, restaurante na Vila Madalena que traduz, em pratos autorais, sua profunda pesquisa sobre ingredientes nativos e a biodiversidade dos biomas brasileiros. Na data, a casa oferecerá apenas o cardápio exclusivo, que inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa (R$ 240, por pessoa) e é oferecido também em versão vegetariana (R$ 210, por pessoa). Há ainda a possibilidade harmonizar o menu com ⁠vinhos brasileiros (mais R$ 205, por pessoa) ou do Velho Mundo (R$ 290, extras, por pessoa).

Servido exclusivamente na data, o menu começa com Pão da casa acompanhado de azeite Sabiá, manteiga e pimenta-de-cheiro assada, seguido de um delicado Tartare de cordeiro com coalhada, feijão manteiguinha crocante e vinagrete de rabanete. Como principal, entra em cena o Pirarucu ao forno gratinado com broa de milho, servido com salada de PANCs. Para encerrar, a sobremesa traz um toque de doçura brasileira com Toucinho do céu com castanha-do-pará, creme de baunilha do cerrado e sorbet de uvaia.

Há também uma versão vegetariana (R$ 210), que mantém a mesma estrutura do menu e substitui as proteínas por preparos igualmente criativos como o Tartare de beterraba com coalhada, feijão manteiguinha crocante e vinagrete de rabanete.e os Cogumelos gratinados com broa de milho e servido com salada de PANCs, como prato principal. O resultado é um almoço de Páscoa pensado para compartilhar à mesa e celebrar, com sensibilidade e sabor, a riqueza da culinária brasileira.

Serviço: Reservas são obrigatórias através do (11) 97260-3133, com pagamento feito de forma antecipada, e estão disponíveis em dois turnos: das 12h30 às 14h30 ou das 15h às 17h. Rua Girassol, 833, Vila Madalena. Telefone: +55 (11) 94145-9589. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h.

Taberna 474

Taberna 474: Bacalhau na Brasa (Marinho11/Divulgação)

Misto de bar e restaurante, a Taberna 474 dedica seu cardápio aos sabores da culinária ibérica e reúne diversas opções de pescados, especialmente bem-vindas na época da Páscoa. Além dos preparos tradicionais da cardápio, para celebrar a data, entre 23 e 30 de abril, a casa apresenta uma pedida especial: o Bacalhau na Brasa (R$263 / R$439, para uma ou duas pessoas), preparado na grelha e servido com batatas ao murro e brócolis, em uma combinação simples e saborosa que valoriza o caráter intenso do peixe. Para acompanhar as receitas, a carta de vinhos da casa reúne uma seleção de rótulos da Península Ibérica, que harmonizam perfeitamente com o pescado típico da temporada.

Serviço: Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano. Telefone: (11) 3064-4291. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 19h.

Le Jazz Brasserie

O Le Jazz Brasserie celebra a Páscoa com um prato especial servido em seus quatro endereços entre sexta e domingo (3, 4 e 5 de abril). A sugestão do chef Chico Ferreira para a ocasião é o Arroz Caldoso de Bacalhau (R$ 112), com lascas do peixe e azeitonas pretas, finalizado com um ovo mollet. Inspirado nas tradições gastronômicas da data e da França, o prato combina sabor e conforto, em uma receita clássica, que traduz a essência do Le Jazz.

Serviço: Le Jazz Pinheiros – Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros – Telefone: (11) 2359-8141. Segunda a quinta-feira e domingo, das 12h à 0h. Sexta e sábado, das 12h à 1h. Le Jazz Melo Alves – Rua Dr. Melo Alves, 734, Jardins – Telefone: (11) 3062-9797. Segunda a quinta-feira e domingo, das 12h à 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h. Le Jazz Iguatemi – Shopping Iguatemi São Paulo – Boulevard, piso térreo – Telefone: (11) 3097-8331. Segunda a quinta e domingo, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 11h30 à 0h. Le Jazz Higienópolis – Shopping Pátio Higienópolis – Piso Pacaembu – Telefone (11) 3823-2684. Segunda a quinta e domingo, das 12h às 23h. Sexta e sábado, das 12h à 0h.

Modern Mamma Osteria

A Modern Mamma Osteria (MOMA), que completa 10 anos em 2026, preparou sugestões especiais para celebrar a Páscoa. Para a Sexta-feira Santa, 3 de abril, quando muitos optam por pratos sem carne, entram em cena três novas massas recheadas que acabam de estrear no cardápio. Entre elas está o Fagottini de Espinafre (R$ 92), pequenos pacotinhos de massa recheados com cogumelos e pesto de ricota de búfala e nozes. Outra novidade é o Capelaccio (R$ 110), com recheio de camarão e queijo mascarpone, acompanhado de um aromático beurre blanc de gengibre. Completa o trio o Ravioloni (R$115), recheado com gema de ovo caipira e queijo bianco Quartirollo, servido com ragu de cogumelos porcini, prato em que a gema se mistura ao molho no momento do corte.

Para o domingo de Páscoa, 5 de abril, a sugestão é a Paleta de Cordeiro da Patagônia (R$160), assada lentamente com alecrim e regada com o próprio molho do assado, servida com Tagliorini na manteiga e sálvia.

Serviço: Modern Mamma Osteria - Itaim. Rua Manuel Guedes, 160, Itaim. Funcionamento: Segunda à quinta, das 12 às 15h e das 18:30 às 23h. Sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h. Modern Mamma Osteria - Pinheiros. Rua Ferreira de Araújo, 342, Pinheiros. Funcionamento: Segunda à quinta, das 12 às 15h e das 18:30 às 23h. Sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h. Modern Mamma Osteria - Rua dos Pinheiros. Rua dos Pinheiros, 332, Pinheiros. Funcionamento: Segunda à quinta, das 12 às 15h e das 18:30 às 23h. Sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h. Modern Mamma Osteria - Jardins. Rua Oscar Freire, 497, Jardim Paulista. Funcionamento: Segunda à quinta, das 12 às 15h e das 18:30 às 23h. Sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Mesa III

Mesa III Pastifício: cardápio assinado pel chef Ana Soares (Laís Acsa/Divulgação)

As massas frescas, grande especialidade da chef Ana Soares, ganham destaque no menu pensado para a data. Entre as criações está o Tortelli de Brie, Pera Seca e Amêndoas Tostadas (R$ 85, 400g), que fica ainda mais gostoso servido com o Creme de Parmesão (R$ 66). Outra sugestão é o Cappellone de Ossobuco (R$ 79, 400g), que combina bem tanto com Molho Delicado de Tomates (R$ 51) quanto com Ragu de Cogumelos (R$ 70).

Para quem prefere sabores ligados à tradição da Semana Santa, a pedida é o Cappellacci-Plin rechado com Bacalhau (R$ 115), que pode ser servido com Molho Rústico de Tomate (R$ 68) ou Tapenade Verde (R$ 60). Já o Varenick (R$ 75, 400g) recheado com batata doce e cebola caramelada, de inspiração do Leste Europeu, fica ainda mais especial acompanhado da clássica Manteiga de Sálvia (R$ 42, 160g).

Para compor a mesa das celebrações, a chef sugere ainda a Lasagna Bolognesa (R$ 225, 400g), preparada com ragu clássico, molho bechamel, margherita, stracciatella, manjericão e parmesão, receita reconfortante. O cardápio inclui também opções de massas secas para combinar com os molhos da casa, como o Cavatelli (R$ 61) servido com Melanzatta (R$ 70), preparo de berinjela cheio de sabor, o Pappardelle (R$ 49, 400g) e o Spaghettini (R$ 45, 400g), ideais para acompanhar o intenso Ragu de Ossobuco (R$ 80).

Um dos clássicos da data, a Torta Pascoalina (R$ 220), é recheada com uma deliciosa combinação de alcachofra com espinafre, escarola, acelga, ovos caipiras, ervas e parmesão. Outra receita leve e feita para o centro da mesa é a Torta Aberta de Alho-poró e Espinafre (R$ 180). Clássico da chef, o Frango Assado (R$ 88, aproximadamente 1,2kg) é feito no forno a lenha que empresta ainda mais sabor à ave. Também preparado no calor da lenha está a Pancetta de Porco (R$ 98), temperada com peperoncino, erva-doce e sálvia.

Serviço: Rua Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. Telefones: (11) 3868-5500 / (11) 94746-2417. Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. Mesa III - Loja de Fábrica. Rua Marco Aurélio, 164, Vila Romana. Telefones: (11) 3673-3448 / (11) 94031-2169. Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado, das 9h às 16h. Domingo e feriados, das 9h às 14h. Loja online: http://www.loja.mesa3.com.br com entregas para toda a cidade de SP – frete sob consulta.

La Cura

La Cura: Moqueca de Banana da Terra e Palmito Pupunha, servida com arroz de coco e farofinha de dendê (Divulgação/Divulgação)

A rotisserie do chef banqueteiro Ivan Santinho, localizada na Vila Madalena, anuncia um menu recheado de opções para compor a boa mesa de Páscoa. Além de clássicos da casa para a data, como o Bacalhau Confitado e o Lombo de Bacalhau com Natas, os clientes se deparam com uma gama de opções. Há desde a Torta de Bobó com Camarão Rosa, em massa amanteigada crocante, até a Salada de grão de bico com lascas de bacalhau, cebola confitada, azeitona preta e salsinha e crocante de cebola.

Aos que buscam opções sem peixes e frutos do mar, ou mesmo sem carnes, o menu também oferece escolhas, como a Paleta de Cordeiro, assada em baixa temperatura com couscous marroquino de cogumelos, a Moqueca de Banana da Terra e Palmito Pupunha, servida com arroz de coco e farofinha de dendê, e o Rondeli artesanal de Cogumelos e Queijos Brasileiros.

No desfecho, sobremesas como o queridinho Bolo de Chocolate Belga meio amargo, preparado com pouca farinha e três variedades de chocolate, o Bolo de Cenoura Orgânica com Chocolate Callebaut, e a Torta de Chocolate com Castanhas garantem o chocolate à mesa. Já o Pudim de Pistache surge como alternativa para quem prefere a sobremesa menos temática.

Serviço: Rua Ourânia, 201 - Vila Madalena. Funcionamento da rotisserie: de quarta a sábado, das 10h às 19h; domingo, das 10h às 17h. Encomendas da rotisserie pelo WhatsApp: (11) 94140-2824 até 2 de abril.

Dalva e Dito

O restaurante Dalva e Dito, do chef Alex Atala, vai oferecer pratos exclusivos para a Páscoa, que serão servidos da sexta, 3 de abril, ao domingo, 5. Entre as opções estão a salada de folhas com melão e carambola marinados, praliné de castanhas brasileiras e molho vinagrete (R$ 55), uma lasanha verde de bacalhau com molho romesco e farofa de pão com azeitona preta (R$ 125). Para encerrar, a pedida é a torta de requeijão com coco defumado e coulis de frutas vermelhas (R$ 48).

Serviço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César. Horários: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3068-4444

Selvagem

Selvagem: peixe filhote para a Páscoa (Divulgação/Divulgação)

Para a Páscoa, o restaurante apresenta um menu centrado em peixes amazônicos, como Filhote e Tambaqui, preparados na grelha para valorizar suas características naturais. O Filhote, peixe ainda pouco encontrado fora da região da Amazônia, aparece como um dos protagonistas do menu. Já o Tambaqui, conhecido pela textura firme e pela gordura natural, que favorece o preparo na grelha, também ganha espaço nas preparações do restaurante.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça à sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30 / Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Reservas e informações: Whatsapp (11) 5198-0844

Make Hommus. Not War

Make Hommus: menu que homenageia a cultura dos armênios da região dos Bálcãs (Divulgação/Divulgação)

Sucesso entre o público, o menu armênio de Páscoa do Make Hommus. Not War, restaurante da gastróloga Talita Silveira e do chef Fred Caffarena, está de volta para 2026 e será servido no almoço do dia 5 de abril. A criação do cardápio retoma as fronteiras da Península Arábica, especificamente a cultura dos armênios da região dos Bálcãs, na parte central da Ásia. “O povo armênio tem grande importância nas culturas do Oriente Médio e nas culturas da região dos Bálcãs, além de uma contribuição muito forte para o Brasil e para São Paulo.

Para estabelecer o cardápio (R$ 110 por pessoa), o chef optou por não incluir receitas mais comumente encontradas na região do Levante, dando lugar a preparos como a Basturma - carne bovina curada no estilo armênio -, a Ghapama - arroz de abóbora com mel, azeite e especiarias -, e a Eetch - salada de trigo com extrato de pimentão, tomate e ervas frescas.

O diálogo com o Brasil também se faz presente durante a sequência. É o caso da receita do Manti, tradicional massa armênia, na qual Fred faz uma fusão com a tradição da Páscoa brasileira ao incluir bacalhau. Apesar de não se comer o peixe na região originária, no Make Hommus, a massa ganha recheio de bacalhau e é finalizada com iogurte de cabra e manteiga do peixe salgado.

Já o cordeiro é o protagonista do Cozido de Cordeiro com Ameixa, onde é preparado também com especiarias, tomate verde e servido com coalhada, espinafre refogado no azeite e nozes com especiarias e salada de pepino e cebola curtidas. A receita sai acompanhada de Lavash, pão típico da Armênia.

Para fechar a experiência, a sobremesa fica por conta da Katah - torta típica amanteigada com creme de nozes e baunilha, servida com sorvete de iogurte.

Serviço: Rua Oscar Freire, 2270 – Pinheiros. Menu servido apenas no domingo de Páscoa, 5 de abril. Horário do almoço: 12h às 13h40; 14h às 15h40; 16h. Preço do menu: R$110. Reservas pelo whatsapp: (11) 99176-5171

Manduque Massas e Maçãs

Manduque: Lasanha de Bacalhau (R$177 o kg), feita com massa fresca, bechamel de bacalhau, bacalhau desfiado e parmesão (Elvis Fernandes/Divulgação)

Localizado no Mercado de Pinheiros, o restaurante lembra uma autêntica taverna italiana. No comando, os chefs Mari Adania e Fábio Sinbo servem massas frescas artesanais em um menu repleto de sabores clássicos. Para a semana da Páscoa, é possível encomendar a Lasanha de Bacalhau (R$177 o kg), feita com massa fresca, bechamel de bacalhau, bacalhau desfiado e parmesão. A casa recebe encomendas até o dia 5 de abril, quinta-feira, pelo Instagram ou no WhatsApp (11) 91855-4227.

Serviço: Rua Pedro Cristi, 89 (Mercado de Pinheiros) - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 11h às 18h | @manduque.massas

Corrientes 348

Corrientes 348: lombo de salmão selado no fogo com cebola grelhada e alcaparras (Wellington Nemeth/Divulgação)

Inspirado nos sabores da Argentina, o Corrientes 348 apresenta para a Páscoa o Salmón Parrillero (R$ 199), um lombo de salmão selado no fogo com cebola grelhada e alcaparras. O Bacalao Parrillero (R$ 252), que traz o tradicional bacalhau finalizado na brasa com batatas douradas e manteiga de ervas. Já os Camarones 348 (R$ 228), são camarões selecionados e preparados ao alho com a intensidade e o sabor defumado característicos da parrilla.

Serviço: 2 unidades + Rua Bela Cintra, 2305 - Consolação, São Paulo/SP – Fone: (11) 3088-0276 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 21h

NOU

NOU: polvo grelhado para o menu de Páscoa (Carol Nunes/Divulgação)

Como sugestão para esta Páscoa, o restaurante sugere o Polvo Grelhado (R$ 95 pequeno, R$ 119 grande), acompanhado de batatinhas assadas, ervilha torta e sugo de tomate com linguiça artesanal; e o Risoto Negro (R$ 98).

Serviço: 2 unidades + Rua Armando A. Penteado, 12 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone (11) 3562-8003 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Rosewood São Paulo

O Rosewood São Paulo apresenta uma programação especial em celebração à Páscoa. No domingo, 5 de abril, o hotel promove seu tradicional Brunch de Páscoa, servido das 11h às 16h, nos restaurantes Blaise e Le Jardin, além de uma agenda cultural e infantil que se estende por todo o dia.

O brunch especial apresenta um menu de três tempos, ao valor de R$ 680 por pessoa (+10% de taxa de serviço), elaborado com foco em ingredientes de excelência, preparos autorais e pratos clássicos reinterpretados para a data. Crianças de 0 a 5 anos não pagam, enquanto o valor para crianças de 6 a 12 anos é de R$ 340. A experiência inclui Champagne Perrier -Jouët Grand Brut, drinques clássicos — Fitzgerald, Negroni e Aperol Spritz — além de bebidas não alcoólicas. Há também opção de menu vegetariano.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com | http://www.rosewoodhotels.com/pt/sao-paulo

ICI Brasserie

Com clima descolado e ambiente versátil, a ICI Brasserie é ideal tanto para encontros como para almoços executivos ou mesmo reuniões entre amigos. Na Páscoa, a sugestão da casa é o Robalo & Ratatouille (R$ 110), servido com tapenade de azeitona preta.

Serviço: 3 unidades + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h30 e das 18h às 22h, terça a sexta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h. | @icibrasserie

Marena Cucina

Marena: Pesce Sotto Sale (R$ 42, a cada 100g) (Divulgação/Divulgação)

O restaurante comandado pelo chef Denis Orsi se inspira na atmosfera rústica e acolhedora da região da Puglia, sem abrir mão do conforto e da elegância. Em 2025, a casa entrou na lista de recomendados pelo Guia Michelin. Para a Páscoa, o chef trouxe o Pesce Sotto Sale (R$ 42, a cada 100g), robalo assado na crosta de sal, que vem acompanhado de legumes assados.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Tel: (11) 99861-4960 | Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h, quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h e domingo das 12h às 20h | @marenacucina

Ristorantino Jardins

O restaurante se inspira na elegância da culinária italiana clássica. Especialmente para a Páscoa, a casa preparou um cardápio completo com entrada, primeiro e segundo prato e sobremesa. Para a ocasião, destaque para o Risotto al radicchio trevisano (R$ 185), com radicchio levemente amargo e fonduta de queijo fontina.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h | @ristorantino_

Cala del Tanit

Localizado no Itaim Bibi, o restaurante do chef Oscar Bosch é focado na culinária da costa espanhola, com ênfase em frutos do mar e arrozes. Inspirado nas calas mediterrâneas, a casa foi recomendada no Guia Michelin em 2025. Uma excelente pedida da casa para a Páscoa é o Arroz Socarrat de Polvo e Pato (R$ 132). O prato serve duas pessoas e apresenta a combinação de polvo grelhado com aioli de lulas fritas, unindo texturas e sabores clássicos da Espanha.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 3167-7139 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h | @caladeltanit

Tanit

Tanit: Fideuà de Camarões (R$ 144) (Divulgação/Divulgação)

Com endereço no Jardins, o restaurante de cozinha mediterrânea do chef Oscar Bosch propõe uma cozinha mediterrânea adaptada ao paladar brasileiro, com técnicas refinadas e apresentações elaboradas. Entre as opções do menu, uma boa sugestão para aproveitar na Páscoa é o Fideuà de Camarões (R$ 144), prato tradicional da Espanha que leva macarrão cabelo de anjo.

Serviço: Rua Oscar Freire, 145 - Jardins, São Paulo/SP – Tel: (11) 3062-6385 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h | @restaurantetanit

Les Charcutiers

A recém-inaugurada Les Charcutiers preparou novidades especiais para a Páscoa, como o Brownie em Croûte (R$ 45 – fatia de 150g) feito com massa brisée doce com farinha de avelã, chocolate amargo 63%, ovos, açúcar, manteiga e nozes. Outra novidade é o Pâté Croûte aux 3 chocolates (R$ 45 – fatia de 150g) preparado com ganache de chocolate ao leite, branco e amargo e finalizado com xerém de pistache. Por fim, Pâté Croûte Ganache (R$ 45 – fatia de 150g) elaborado com ganache de chocolate 63%, creme de leite, manteiga e laranja cristalizada e suspiro.

Os lançamentos estarão disponíveis na loja a partir da próxima semana e por tempo limitado, enquanto durarem os estoques. Os produtos podem ser encomendados na loja física ou através do WhatsApp (11) 91464-9727.

Serviço: Endereço: Rua Booker Pittman, 191 – Santo Amaro. Telefone: (11) 91464-9727. Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 19h30 e sábado, das 10h às 14h.