Bacalhau é peixe ou preparo? Veja curiosidades sobre prato típico da Páscoa

Apesar de tradicional no almoço da Sexta-Feira Santa, o bacalhau levanta questionamentos entre seus consumidores: afinal, é um peixe ou preparo?

Na verdade, não é nenhum dos dois. O nome representa um conjunto de diferentes pescados, principalmente do gênero Gadus. O que confere a característica familiar do produto final é o processo de salga, que conserva o peixe através do sal.

Bacalhau na natureza

Para o g1, a bióloga Amanda Gomes explicou que as espécies gadus morhua, do Oceano Atlântico, e gadus macrocephalus, do Oceano Pacífico, podem ser chamadas de bacalhau. Os animais podem chegar a 1,5 m de comprimento e 90 kg.

Outra característica de destaque é o hábito alimentar do grupo, que é carnívoro e tem camarões e outros crustáceos em sua dieta. O bacalhau também vive em cardumes em baixas temperaturas e prefere águas profundas, abaixo de 200m.

Em relação à procura e valores, o mês de abril deixa o bacalhau em evidência. Além da tradição social, o costume de não comer carne, especialmente na Sexta-Feira Santa, 18, ainda é forte entre os católicos.

O impacto pode ser observado no mercado em 2025. Segundo um levantamento da Scanntech, em março, o bacalhau acumulou alta de 13% em comparação com mesmo período no ano anterior.