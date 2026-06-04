Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos ao Senado no Rio Grande do Norte?

O Rio Grande do Norte deverá eleger dois senadores nas eleições de 2026. No pleito, os eleitores votarão para presidente da República, governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores.

Atualmente, as cadeiras do estado no Senado são ocupadas por Styvenson Valentim (Podemos), Zenaide Maia (PSD) e Rogério Marinho (PL). Rogério Marinho permanece no cargo até 2031. Já os mandatos de Styvenson e Zenaide terminam no próximo ano, abrindo duas vagas na disputa de 2026.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao Senado no Rio Grande do Norte, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos do Rio Grande do Norte ao Senado:

Coronel Hélio Oliveira (PL)

Graduado em Ciências Aeronáuticas, é líder estadual do Partido Liberal (PL) e dirige as relações institucionais da Associação dos Polos Industriais do Rio Grande do Norte.

Militar da reserva da Força Aérea Brasileira (FAB) e empresário, coronel Hélio Oliveira ganhou projeção nacional ao disputar cargos eletivos pelo campo conservador. Sua atuação política é marcada por pautas ligadas à segurança pública, defesa nacional e antipetismo.

Flávio Rocha (Novo)

Empresário e fundador da rede varejista Riachuelo, Flávio Rocha é uma das figuras mais conhecidas do setor empresarial brasileiro. Já teve participação na política como deputado federal e costuma defender pautas ligadas ao liberalismo econômico e ao empreendedorismo.

Rafael Motta (PDT)

Ex-deputado federal, Rafael Motta também é engenheiro de produção e empresário. Começou na vida política como secretário da Juventude para, posteriormente, se eleger vereador na capital potiguar. Ganhou destaque por sua atuação em temas relacionados à educação, cultura e desenvolvimento regional.

Rosália Fernandes (PSTU)

Professora e dirigente sindical, Rosália Fernandes tem trajetória ligada aos movimentos sociais e à defesa dos direitos dos trabalhadores. É uma das principais lideranças do PSTU no Rio Grande do Norte.

Samanda Alves (PT)

Vereadora em Natal e integrante da direção do PT no estado, Samanda Alves ganhou projeção por sua atuação em pautas relacionadas à juventude, educação, direitos das mulheres e participação popular.

Sandro Pimentel (PSOL)

Servidor público e ex-deputado estadual, Sandro Pimentel é um dos fundadores do PSOL. Foi vereador de Natal e autor de projetos de lei ligados a pautas sociais e de defesa dos animais, além de defender a autonomia do partido dentro do campo da esquerda.

Styvenson Valentim (Podemos)

Senador em exercício, Styvenson Valentim ficou conhecido por sua atuação como policial militar e integrante da Lei Seca no estado. Eleito para o Senado em 2018, tem como principais bandeiras o combate à corrupção, a fiscalização dos gastos públicos e a segurança pública.

Zenaide Maia (PSD)

Senadora em exercício desde 2019, Zenaide Maia é médica e já foi deputada federal. Sua atuação parlamentar é voltada principalmente para temas relacionados à saúde pública, direitos das mulheres, assistência social e desenvolvimento regional.