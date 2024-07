Quando 'Divertida Mente 2' chega ao streaming? Veja onde assistir à animação

Sucesso de bilheteria e da crítica especializada, "Divertida Mente 2" já tem tudo para se tornar a maior animação do ano. Antes de fechar o primeiro mês em cartaz, o filme já se consagrou como o maior do ano no cinema, com US$ 1,073 bilhão de faturamento, segundo levantamento da Box Office Mojo. Só no Brasil, no último fim de semana, 29 e 30 de junho, foram mais de R$ 13,4 milhões em bilheteria.

A nova animação da Pixar se concentra em uma Riley agora adolescente. Em sua cabeça, a "central de controle" passa por uma repentina demolição para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que conviver com Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja. A continuação da franquia, além de sucesso em bilheteria, é até o momento a principal candidata na categoria de Melhor Animação do Oscar de 2025.

Como assistir 'Divertida Mente 2' no streaming?

Ainda em cartaz nos cinemas, a Disney — mantenedora da Pixar — não deu uma data confirmada para quando o filme chega ao streaming. Mas, com base nos demais lançamentos do estúdio, já é possível ter uma previsão.

O tempo entre a saída de cartaz até a chegada da plataforma da Disney pode ser mais longo do que o esperado para esse título, sobretudo pelo sucesso de bilheteria que cresce a cada semana. A estimativa, segundo o site Docter, é que a animação fique pelo menos 100 dias nos cinemas. Ou seja, "Divertida Mente 2" deve chegar ao Disney+ somente em setembro.

Até lá, no entanto, é bastante provável que o filme apareça em outras plataformas de streaming no formato de aluguel ou compra, como o Prime Video e a Apple TV. Se a Disney seguir o mesmo cronograma de divulgação de "Elementos", lançado em junho de 2023, é provável que "Divertida Mente 2" chegue ao streaming por aluguel em agosto.

Onde assistir 'Divertida Mente 1'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.

Quem está no elenco de 'Divertida Mente 2'?

O filme chega aos cinemas com um novo diretor, Kelsey Mann. Esse será seu primeiro trabalho dele dentro de um longa de animação. No Brasil, a dublagem será feita por Tatá Werneck (Ansiedade), Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja), Fernando Mendonça (Vergonha), Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza).

Qual a duração de 'Divertida Mente 2'?

Ao todo, a animação terá 1h36min de duração.