Manteiga de cacau ou hidratante labial? O que protege mais no frio

Com a chegada das temperaturas mais baixas, os lábios costumam ser uma das primeiras regiões do corpo a sofrer os efeitos do clima seco.

Ressecamento, descamação e até rachaduras se tornam comuns durante o inverno, levantando uma dúvida frequente: a tradicional manteiga de cacau ainda é a melhor opção ou os hidratantes labiais modernos oferecem mais proteção?

Segundo a dermatologista Débora Cardial, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em entrevista ao Metrópoles, os dois produtos não desempenham exatamente a mesma função.

A especialista explica que cada um atua de forma diferente na proteção da pele dos lábios.

O que a manteiga de cacau realmente faz

Apesar de ser um dos produtos mais populares para cuidar dos lábios, a manteiga de cacau age principalmente como uma barreira protetora.

Em um artigo publicado na revista Boa Forma, a farmacêutica bioquímica Joyce Rodrigues destaca que a manteiga de cacau atua mais como proteção mecânica, criando um filme que reduz a evaporação da água dos lábios.

Segundo ela, o produto ajuda a prevenir rachaduras, mas possui capacidade limitada de regeneração da pele.

Os hidratantes labiais mais modernos combinam ingredientes capazes de agir em diferentes etapas da recuperação da pele.

Além de formar uma barreira protetora, muitas fórmulas contêm componentes que atraem água, fortalecem a barreira cutânea e auxiliam na regeneração dos tecidos. Entre os ingredientes mais recomendados estão petrolato, lanolina, ceramidas, glicerina e pantenol.

“A escolha do produto ideal depende diretamente do estado da pele. Para o inverno, os hidratantes labiais modernos que contêm petrolato, ceramidas, lanolina ou pantenol geralmente oferecem uma proteção superior”, explicou Débora Cardial.

Ao Boa Forma, farmacêutica especialista em ativos Claudia Coral, apontou que ativos como ácido hialurônico, vitaminas e antioxidantes podem contribuir para uma hidratação mais completa da região labial.

O mito do “vício” em manteiga de cacau

Uma das crenças mais difundidas sobre produtos labiais é a ideia de que eles causariam dependência.

Segundo Débora Cardial, não existem evidências científicas de que manteigas de cacau ou hidratantes labiais provoquem vício.

A sensação de precisar reaplicar constantemente está relacionada às características naturais dos lábios e às condições ambientais.

“Na verdade, a necessidade de reaplicação constante acontece porque os lábios perdem água facilmente, uma condição agravada pelo frio, vento e baixa umidade”, explica a médica.

Ela acrescenta que hábitos comuns podem piorar ainda mais o quadro. “O hábito de lamber os lábios e a presença de ingredientes irritantes em algumas fórmulas, como mentol, cânfora e fragrâncias, também pioram o quadro.”

Quando é hora de procurar algo mais potente?

Nem todo ressecamento pode ser resolvido apenas com um protetor labial simples.

Quando surgem dor, ardência persistente, sangramento, descamação intensa ou fissuras frequentes, os especialistas recomendam produtos reparadores específicos e, em alguns casos, avaliação médica.

Pessoas que utilizam medicamentos como isotretinoína também costumam precisar de cuidados mais intensivos para preservar a integridade da pele dos lábios.

Como evitar rachaduras durante o inverno

Algumas medidas simples podem ajudar a lidar com o ressecamento durante os dias frios:

Beber água regularmente.

Evitar lamber ou arrancar pelinhas dos lábios.

Usar protetores labiais com fator de proteção solar.

Proteger a boca do vento e das baixas temperaturas.

Escolher produtos sem fragrâncias irritantes.

Embora a manteiga de cacau continue sendo uma aliada útil para a proteção diária, ela não resolve todos os problemas sozinha.

Além disso, ignorar sinais como rachaduras, dor e sangramento pode transformar um simples ressecamento em uma porta aberta para inflamações, infecções e desconforto constante.

Comer bem também ajuda na hidratação dos lábios

A alimentação também exerce um papel importante na manutenção da hidratação e da saúde da pele, especialmente durante períodos de frio e baixa umidade.

Alguns nutrientes ajudam a fortalecer a barreira cutânea e contribuem para a regeneração da pele. Entre eles estão os alimentos ricos em ômega-3, como peixes, chia e linhaça, que auxiliam na proteção natural da pele.

Frutas e vegetais com alto teor de água, como melancia, pepino e laranja, também ajudam na hidratação do organismo e colaboram para atingir a ingestão diária recomendada de líquidos.

Além disso, alimentos ricos em vitaminas A, C e E, presentes em frutas cítricas, vegetais verde-escuros, sementes oleaginosas e legumes alaranjados, contribuem para a regeneração celular e para a manutenção da saúde da pele.