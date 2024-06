'Divertida Mente 2' tem a maior taxa de abertura no Brasil desde 'Vingadores'; veja os números

Nesta quinta-feira, 20, o novo "Divertida Mente 2" chegou aos cinemas brasileiros. E a aposta da Disney foi alta: de olho do sucesso do primeiro filme da saga, lançado em 2015 e vencedor do Oscar de melhor animação em 2016, o estúdio disponibilizou a nova animação em nada mais nada menos que 2300 salas de cinema.

O número é expressivo em comparação com os últimos lançamentos da Disney. Dentro da empresa, à frente da animação da Pixar está somente "Vingadores: Ultimato", que foi disponibilizado em 2700 salas das 3300 disponíveis em todo o país e se tornou a segunda maior bilheteria do mundo.

Apesar do apelo, é improvável que "Divertida Mente 2" entre para a trinca dos filmes que mais arrecadaram em bilheteria. Mas o longa já tem apresentado bons resultados: em seu primeiro fim de semana no circuito comercial, a produção da Pixar arrecadou US$ 140 milhões fora dos Estados Unidos e se tornou a maior bilheteria de estreia da história da animação no mercado mundial. O valor bateu Frozen 2, que em 2019 alcançou US$ 135 milhões na primeira semana de estreia.

O que esperar de 'Divertida Mente 2'?

O filme é a sequência do longa de 2015. Conta a história de uma menina que muda de cidade e passa pela transição entre a infância e a adolescência, descobrindo novas emoções e sentimentos mistos. Agora adolescente, a mente de Riley terá uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que dar espaço para Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

Veja o trailer de 'Divertida Mente 2'

Quando estreia 'Divertida Mente 2'?

"Divertida Mente 2" estreia em 20 de junho exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'Divertida Mente'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.