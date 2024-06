'Divertida Mente 2': qual o segredo de Riley que foi revelado na cena pós-créditos?

O texto a seguir contém spoilers de Divertida Mente 2. Se você está esperando para assistir ao filme, prossiga por sua conta e risco!

Divertida Mente 2, da Disney, chegou aos cinemas e, em meio às críticas positivas sobre a nova enxurrada de emoções, muitas conversas estão acontecendo. Um dos tópicos mais discutidos envolve uma cena pós-créditos que revela um segredo profundo de Riley, a protagonista.

No filme, o segredo é apresentado e mantido trancado junto com outras memórias reprimidas que Riley preferiria esquecer. Embora o cofre tenha sido desbloqueado, o segredo permanece guardado. Muitos espectadores acharam que o mistério ficaria aberto à interpretação, mas a resposta está, na verdade, no final do filme.

Segredo profundo de Riley

Alegria, tomada pela curiosidade, decidiu que precisava saber qual era o segredo profundo que Riley mantinha trancado nas profundezas de sua mente. Ela visitou o personagem intimidador, e, como muitos espectadores, se perguntou o que poderia ser tão escandaloso que não foi revelado na primeira vez. Contudo, a resposta é mais inocente do que se imaginava.

Descobre-se que Riley uma vez queimou um buraco no tapete da família, e seus pais nunca souberam disso. No grande esquema das coisas, não é um grande problema, mas para uma adolescente ansiosa como Riley, dá para entender por que ela quis manter isso em segredo. Se seus pais descobrissem a queimadura, ela poderia ser castigada, o que arruinaria sua vida social, potencialmente para sempre. Não é um conceito que poderia sustentar um terceiro filme, mas o diretor tem outras ideias interessantes para uma possível continuação.

Alegria ficou surpresa

A revelação pode ter surpreendido aqueles que ficaram até o final de Divertida Mente 2, mas Alegria não ficou tão impressionada. Na verdade, ela acreditava que o segredo profundo fosse outra coisa, o que fez o personagem assustador correr de medo quando foi lembrado disso. Descobre-se que Riley tinha outro segredo: ela havia urinado em uma piscina, algo que a deixaria ainda mais embaraçada do que queimar um tapete.

Para aqueles que saíram do cinema pensando que o segredo profundo de Riley poderia estar relacionado à sua sexualidade, não é bem assim. A atriz Maya Hawke, que deu voz à Ansiedade, comentou de forma reflexiva sobre essa teoria popular dos fãs, afirmando que os espectadores são livres para especular sobre Riley e a possibilidade de uma história queer.