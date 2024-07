Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, filmes e minisséries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Chega a Netflix o quarto filme Um Tira da Pesada, estrelado por Eddie Murphy e Joseph Gordon-Levitt, e a minissérie documental O Homem com Mil Filhos, sobre o vigarista holandês Jonathan Meijer, acusado de viajar pelo mundo enganando centenas de mulheres para serem mães de seus filhos.

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley (Netflix)

O detetive Axel Foley (Eddie Murphy) está de volta a Beverly Hills. Depois que a vida de sua filha (Taylour Paige) é ameaçada, Foley e ela se unem a um novo parceiro (Joseph Gordon-Levitt) e aos antigos companheiros Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) para acabar com uma conspiração.

O Homem com Mil Filhos (Netflix)

O Homem com Mil Filhos conta a história do carismático vigarista holandês Jonathan Meijer, acusado de viajar pelo mundo enganando centenas de mulheres para serem mães de seus filhos. A série em três partes investiga a obscura indústria da fertilidade e revela como algumas clínicas internacionais continuam permitindo doações anônimas por falta de uma regulamentação global.

Com acesso exclusivo a um grupo de homens e mulheres indignados que defendem sua causa com paixão, a série revela a história cheia de reviravoltas deste YouTuber que ludibriou pais e mães de todo o mundo e como essas pessoas decidiram lutar para mudar a legislação e impedir que ele engane mais gente.

Uma Astronauta Quase Perfeita (Prime Video)

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) sempre sonhou em ir para o espaço, e sua inscrição “adulterada” a leva ao ultracompetitivo programa de treinamento de astronautas da NASA. Além de sua cabeça, será que essa garota da Flórida pode confiar em seu raciocínio rápido, coragem e determinação para passar pelo treinamento e entrar no cosmos antes que ela estrague seu disfarce?

O Rastreador (Disney+)

O Rastreador é estrelado por Justin Hartley como Colter Shaw, um lobo solitário sobrevivente que percorre o país em busca de recompensas, usando suas habilidades de rastreamento especializado para ajudar cidadãos e autoridades a resolver todo tipo de mistério enquanto lida com sua família fragmentada. A série é baseada no best-seller The Never Game, de Jeffery Deaver.

Cisne Vermelho (Star+)

Oh Wansoo, uma ex-jogadora de golfe de classe mundial casada com um poderoso membro do Grupo Hwain, se vê ameaçada de morte. Ela encontra Seo Doyoon, um guarda-costas que está investigando a morte de um amigo e que está ligado ao Grupo Hwain. Juntos, eles desvendam os segredos do Grupo Hwain contaminados pelo desejo.