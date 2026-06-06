Quem é Luis Guto Miguel, brasileiro que disputa a final juvenil de Roland Garros

O tênis brasileiro tem um novo nome para acompanhar com atenção. Luis "Guto" Miguel, goiano de 17 anos, está na grande final do torneio juvenil de Roland Garros 2026 e carrega consigo a chance de escrever uma página inédita do esporte nacional em Paris.

Nascido em 26 de fevereiro de 2009, em Goiânia, o atleta tem 1,80 metro, joga com a mão direita e treina sob o comando dos técnicos Santos Dumont Guimarães Jr. e Pedro de Paula. Começou a bater bola ainda criança, aos cinco anos, num paredão em Goianésia, interior de Goiás, onde a família morava na época. A inspiração veio do irmão, Luis Felipe Miguel, cinco anos mais velho, que também seguiu carreira no tênis.

Guto descreve seu estilo como agressivo, com o forehand como principal arma. Em entrevista à Federação Internacional de Tênis (ITF), afirmou que seu jogo se baseia em dominar os pontos pelo lado direito, com posicionamento próximo à linha de base para atacar com mais frequência.

Trajetória em ascensão

A partir de 2025, o brasileiro foi se consolidando como um dos melhores juvenis do mundo. No US Open daquele ano, chegou até a semifinal, sua melhor campanha em Majors até então. No começo de 2026, conquistou um importante título em Traralgon, na Austrália, e foi às quartas de final do Australian Open, o que o alçou ao top 3 do ranking mundial da categoria.

Com a classificação para a final em Roland Garros, Guto garantiu de forma antecipada a liderança do ranking juvenil da ITF para a categoria até 18 anos. No circuito profissional, os primeiros passos já foram dados: em 2026, disputou o Rio Open, maior torneio do Brasil e da América do Sul.

Semifinal histórica

A vaga na decisão veio após uma semifinal emocionante contra o compatriota Leonardo Storck, mato-grossense com quem Guto realizou toda a pré-temporada. Os dois se conhecem a fundo — e em quadra a proximidade produziu um duelo de alta intensidade.

O goiano venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Depois de ceder o segundo set e ver Storck abrir 2 a 0 no terceiro, Guto reagiu e fechou a partida com autoridade para garantir a vaga na decisão. O confronto entrou para a história: foi a primeira semifinal brasileira em um Grand Slam juvenil.

59 anos de espera e um título ainda por vir

Guto Miguel é o primeiro brasileiro na final do juvenil de Roland Garros em simples masculino em 59 anos, desde Luis Felipe Tavares, em 1967. Ele é apenas o quarto tenista do país a chegar à decisão em Paris, após Edson Mandarino (1959), Thomaz Koch (1962 e 1963) e Tavares (1967). Nenhum dos três anteriores conseguiu levantar o troféu.

Se vencer, Guto entrará para um grupo extremamente seleto. Apenas três brasileiros foram campeões de Grand Slam juvenil em simples: Tiago Fernandes, no Australian Open de 2010; Thiago Wild, no US Open de 2018; e João Fonseca, no US Open de 2023. O título em Roland Garros seria inédito para o país.

O adversário na final

O desafio final de Guto é o norte-americano Michael Antonius, cabeça de chave 13 do torneio. Os dois se enfrentam na manhã deste sábado na mítica terra batida de Paris, em um confronto que coloca frente a frente duas das maiores promessas do circuito mundial da nova geração.